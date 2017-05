Ivanić: Nefunkcionisanje institucija BiH počelo preglasavanjem povodom popisa

Hoće li BiH odgovoriti na Upitnik EU do 1. juna?

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je nefunkcionisanje institucija na nivou BiH počelo događajima koji su se, prije svega, ogledali u preglasavanju povodom posljednjeg popisa stanovništva u BiH.

“Treba se prisjetiti mojih izjava iz tog perioda, kada sam jasno upozorio da je to početak kraja sadašnje koalicije jer je to bilo rušenje povjerenja. Zanimljivo da se niko više tog događaja ne sjeća, iako je Evropska agencija za statistiku rekla da je tih 200.000 ljudi bilo pogrešno popisano”, rekao je Ivanić danas novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo da niko sada ne pita direktora /Agencije za statistiku BiH/ da li će podnijeti ostavku i niko se time ne bavi.

“U tom trenutku smo ušli u totalno nepovjerenje, koje sada vjerovatno kulminaciju doživljava raspravom o Izbornom zakonu BiH, ali pitanje odgovornosti iz perioda popisa sada traži svoj odgovor”, istakao je Ivanić.

On je rekao da će pokušati da stvori ambijent u kome bi se u institucijama BiH “malo više pozabavili Upitnikom EU i odgovorima Evropskoj komisiji”.

Ivanić je izrazio bojazan da će, “ako se nešto ne desi, a trenutno ne vidi šta će to biti, ovo tavorenje u institucijama BiH biti sve do narednih izbora”, ističući da bi to bilo jako loše za BiH.

Komentarišući informacije o pismu “Arselor Mitala” iz Londona u kojem se prijeti mogućom međunarodnom arbitražom, Ivanić je rekao da kao predsjedavajući Predsjedništva BiH nema nikakvu nadležnost o tom pitanju i da pismo nije dobio, ali će ga pročitati sa pažnjom ukoliko ga dobije.

“Moj lični stav je da je za zemlju važnije da ima ozbiljnu kompaniju unutar sebe jer ona širi promociju ne samo sebe, širi promociju ulaganja, nego da ima avanturiste”, istakao je Ivanić.

Komentarišući pisma Evropskog parlamenta i “Reportera bez granica” u kojem se traži rješavanje pitanja javnog servisa BHRT, Ivanić je ocijenio da je jedino trajno rješenje osamostaljenje tri javna emitera u BiH i vlastiti izvor finansiranja.

(Srna)