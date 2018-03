Ivanić: Izetbegović u ovom mandatu neće popraviti odnose sa Srbijom

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH ne očekuje da će Bakir Izetbegović, koji je prije par dana preuzeo rotirajuću stolicu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH od Dragana Čovića, učiniti korak naprijed u utvrđivanju granice sa Srbijom, niti u poboljšanju odnosa u regionu ili smirivanju strasti na uzavreloj političkoj sceni BiH.

Izetbegović će u narednih osam mjeseci, koliko mu traje mandat, biti još tvrđi u stavovima, računajući da će na taj način dobiti podršku svog biračkog tijela za izbore koji slijede u oktobru, ocjenjuje u razgovoru za Tanjug Ivanić.

“Imali smo šansu da se dogovorimo o granici sa Srbijom, što mislim da je bilo značajno prije svega za BiH, ali iz nekog, za mene, nerazumljivog razloga u Sarajevu je napravljen negativan ambijent u kome se to tumačalo kao neka vrsta ustupaka Srbiji”, kaže Ivanić.

On objašnjava da su se razvile teze koje je gospodin Izetbegović prihvatio – da su hidroelektarane Zvornik i Bajina bašta vlasništvo BiH, za šta nema ni jednog dokaza.

“Svi dokazi su, koliko znam, na drugoj strani i mislim da se ušlo u jednu negativnu fazu tako da ne očekujem nikakav pomak, ali očekujem će Izetbegovićevo predsjedavanje, zbog izborne kampanje koja traje i ogromnog sukoba između Bošnjaka i Hrvata, promijeniti neku vrstu pozitivnog ambijenta koji je postojao na početku mandata. Tako da se može očekivati mnogo burnih političkih događaja, prije svega da će biti mnogo teških riječi na relaciji Bošnjaci – Hrvati”.

Na pitanje da li on ipak kao član Predsjedništva insistira na tome da BiH izađe sa svojim prijedlogom o razgraničenju sa Srbijom, ako već prijedlog Srbije nije prihvaćen, Ivanić naglašava da nije riječ o stavu BiH već o stavu Bošnjaka.

“Naravno da pitam i pitao sam: šta je vaš prijedlog, šta vi predlažete?”, kaže, uz objašnjenje da nije riječ o prijedlogu Predsjedništva, već prijedlogu Bošnjaka.

“Često se u medijima gospodinu Izetbegoviću daje značaj da on govori u ime Bosne i Hercegovine. Ne. On govori u ime Bošnjaka. A Čović i ja smo za to da se to sa Srbijom završi. Izetbegovioć je protiv”, pojašnjava Ivanić

On smatra da taj stav šteti baš Bosni i Hercegovini, jer kako kaže, da je BiH postigla sporazum sa Srbijom to bi bilo pozitivno primljeno u svijetu i imalo bi ogroman uticaj i na razgraničenje sa Hrvatskom, gdje postoje mnogo teži problemi, oko granice mora, Kostajnice…

Ivanić ne očekuje ni da će u BiH doći do dogovora o izmeni izbornog zakona i smatra da, iako se na toj temi koplja lome između Bošnjaka i Hrvata, Srbi ne smiju to posmatrati sa strane.

“Bošnjaci i Hrvati će teško postići dogovor”

“Ne smijemo prepustiti da se samo Hrvati i Bošnjaci dogovaraju, treba da gledamo naš interes. U Federaciji postoji velika srpska zajednica. Imamo četiri kantona u kojima Srbi nisu konstitutivni narod i zanimljivo je da su oni pod hrvatskom, odnosno upravom HDZ. To znači da su Srbi svedeni na manjinu, što je potpuno suprotno odlukama Ustavnog suda BiH”, kaže Ivanić.

Istovremeno, on smatra da će Bošnjaci i Hrvati teško postići dogovor.

“Mislim da neće doći do promjene izbornog zakona, da će se održati izbori po starom, a da će nastupiti velika kriza poslije izbora. Tada mislim da se može desiti da cijela BiH, prije svega zbog Federacije, postane slučaj Mostara, gdje partije nisu uspjele da se dogovore oko izbora vlasti pa u Mostaru već dva ciklusa nema izbora, deset godina je tamo isti gradonačelnik”.

Na pitanje kako komentariše izjavu visokog međunarodnog predstavnika Valentina Incka da će primijeniti svoje nadležnosti ukoliko ne dođe do dogovora o izbornom zakonu, Ivanić kaže da ga je ta izjava iznenadila, jer i sama mogućnost da međunarodna zajednica nametne rješenje, potpuno skida odgovornost sa domaćih učesnika.

“Sada obje strane, možda malo više bošnjačka, imaju sve razloge da ništa ne urade, računajući da će Incko uraditi ono što oni žele da dobiju, a što je i bila dosadašnja praksa. Ja i ne znam ni jednu ozbiljniju odluku Visokog predstavnika, a da je bila na štetu dominantnog bošnjačkog naroda ili onoga što se definiše u Sarajevu”, primijetio je.

Ideje o formiranju hrvatskog entiteta kao trećeg u BiH, što je prvi pomenuo kao prijetnju Bakir Izetbegović, a ideju podržao Milorad Dodik, Ivanić ocjenjuje kao “raspakivanje” Dejtonskog sporazuma, što nikako nije u interesu Republike Srpske.

“Izborna jednica maksimum koji Hrvati mogu dobiti”

“Iskreno mislim da je maksimum koji Hrvati mogu dobiti izborna jedinica u okviru federacije. Za treći entitet nisam. Mi smo danas jedan od dva u BiH, što je puno više nego biti jedan od tri. Platili smo mi veliku cijenu svoje samostalnosti u prošlosti. Bili smo izolovani i izloženi stravičnim sankcijama međunarodne zajednice. Bošnjaci i Hrvati su imali puno koristi od toga što su bili zajedno – i međunarodnu podršku i trgovinu i izvoz, sve je išlo preko Federacije, jer je slika o njoj bila kao o multietničkoj. Ne vidim da mi iz Republike Srpske imamo bilo kakav interes da se svrstavamo ni na jednu od strana u ovom sukobu. U krajnjoj liniji, oni su na početku rata zajedno vezali zastave protiv Srba, neka ih sad sami odmotavaju”, jasan je Ivanić.

On kaže da i ne vjeruje da je to moguće, jer Dejtonski sporazum se, kako kaže, može mijenjati međusobnim dogovorom u BiH ili da se postigne veliko jedinstvo na međunarodnom planu i organizuje neki novi Dejton.

“Ako se tema otvori među nama, u Sarajevu biste sigurno imali zahtjev- BiH bez entiteta, u RS nezavisna Republika Srpska, a u Mostaru, vjerovatno treći entitet. Kako se dogovoriti oko toga? Nikako, a očekivati danas da će Rusija, SAD, EU, Turska, Srbija, Hrvatska… sve te ključne zemlje koje su učestvovale u definisanju Dejtonskog sporazuma da imaju jedinstven stav je potpuno nerealno. Prije bi se mi dogovorili sami, a za to ne postoje nikakve šanse, nego oni”, ubijeđen je Ivanić.

O kandidaturi

Na pitanje da li će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH i u sljedećem mandatu, a da i Milorad Dodik najavljuje svoju kandidaturu za ovo mjesto, Ivanić kaže da hoće.

Bio sam četiri godine u Predsjedništvu i mislim da sam taj posao korektno radio i da Republika Srpska u tom periodu nije izgubila ni jednu bitku u Predsjedništvu. Čvrsto sam branio interese republike Srpske, a s druge pokazivao spremnost na kompromis, dodaje.

“Mislim da takva vrsta politike Srbima odgovara i treba. Zato sam odlučio da se ponovo kandidujem. A ne vjerujem da gospodin Dodik sebe baš vidi kao člana Predsjedništva BiH. On je čovjek koji voli da donosi odluke sam, a ovdje to ne možete i morate praviti kompromise”, navodi Ivanić.

On kaže da će se pokazati da li će se građani opredeliti za tešku retoriku i politiku rizika i neizvesnosti ili za patriotsku politiku koja pruža stabilnost.

“Ne vjerujem da je iko od tih 317.000 ljudi koji su glasali za mene prije četiri godine razočaran kako sam radio. To je dovoljno da se pobijedi”, zaključuje Ivanić.

(Tanjug)