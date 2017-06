Ivanić: Ako se kandidujem 2018, prije ću u Sarajevo, nego u Banjaluku

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da u zajedničkim institucijama BiH i dalje postoje elementi paralelizma koji su dominirali u periodu kada je Bakir Izetbegović pokušao da pokrene reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.



“I dalje postoji mnogo elemenata tog paralelizma. Ambasador BiH u Hagu nikad nije odgovarao za poteze koje je povukao mimo institucija. Čekam da se neke stvari potpuno razgolite, pa ću ponovo tražiti odgovornost. Ni Hrvati nisu zadovoljni, jer uočavaju određeni paralelizam u obavještajnom sektoru”, istakao je Ivanić.

On je ocijenio da su teme poput osporavanja Dana Republike Srpske bile beskorisne, jer je 9. januar bio i ostaće praznik. “Svaki pokušaj da se on ukine bio je besmislen, a mi smo trošili mjesece na to, kao i na priču o reviziji presude. U međuvremenu, nijedan ozbiljan investitor nije došao u BiH, nije bilo nijedne ozbiljne reforme”, rekao je Ivanić za magazin “Nedeljnik”, izdanje za Republiku Srpsku.

Govoreći o odnosu sa kolegama u Predsjedništvu BiH Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, on je rekao da u BiH sada fali bošnjački lider koji će drugim narodima u zemlji da pruži osjećaj sigurnosti i dati veći politički prostor.

“Nastavak stare tradicije u kojoj su samo Bošnjaci žrtve dodatno će nas unazaditi. Nakon svakog poteza motivisanog takvim stavom sve je manje BiH. Lično, imamo korektne odnose, nema tu galame, ni bojkotovanja, komuniciramo, ali je ambijent bio mnogo bolji prije nego što su pokrenuta pitanja Dana Republike, revizije presude i slično. Zato ne treba očekivati nikakve dramatične pomake prije kraja ovog mandata”, kaže Ivanić.

Na pitanje da li je propast većine u Parlamentu BiH i njegov poraz jer je, ipak, bio ključna ličnost u njenom formiranju tako što je praktično uveo Savez za promjene u vlast, Ivanić kaže da to nije nikakav poraz.

“U BiH stvari tako funkcionišu. Od priče o reviziji presude nije bilo nikakvog sastanka predstavnika te većine. Ali, niko od srpskih partija nije izletio u paralelizam u radu. Sada je takvo stanje da će se većina javljati od slučaja do slučaja”, naveo je on.

Ivanić, koji će sutra prisustvovati svečanom prijemu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom preuzimanja te dužnosti, izrazio je očekivanje da će Vučić napraviti ozbiljan iskorak kada je riječ o BiH.

“Očekujem da će biti prisutan u BiH, i da političko Sarajevo neće moći da nađe ni formalni izgovor da takvu ulogu ne uvažava. Očekujem da se odnosi BiH i Srbije poprave, da se Bijeljina poveže sa autoputem, da se počne realizovati priča o autoputu Sarajevo-Beograd”, rekao je Ivanić, izrazivši očekivanje da Vučić posjeti Sarajevo.

Komentarišući najave da bi on mogao da bude kandidat opozicije za predsjednika Srpske na narednim izborima, Ivanić je rekao da još nije odlučio da li će uopšte da se kandiduje.

“Oni koji govore o mojoj kandidaturi, imaju pravu da o tome razmišljaju. To ne mogu da im zabranim. Ali, istina je da odluku o tome da li ću se kandidovati uopšte nisam donio, a pogotovo nisam odlučio koja bi to pozicija bila. Ono što se meni u ovom trenutku čini, ako se kandidujem, da će to, ipak, biti pozicija u Sarajevu, a ne u Banjaluci”, naveo je Ivanić.

(Srna)