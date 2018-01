I Italijani i Turci se žale na odluku o gradnji Pelješkog mosta!

Na odluku “Hrvatskih cesta” da pelješki most i pristupne puteve gradi kineski konzorcijum predvođen kompanijom “Čajna roud end bridž korporejšn”, žalio se i konzorcijum u kome su italijanski “Astaldi” i turski “CT Ictasm”.

Prethodno je hrvatskoj Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabavke žalbu u vezi sa ovim projektom podnijela austrijska građevinska kompanija “Strabag”.

Time će se paralelno odvijati dva žalbena postupka, a Državna komisija zatražiće izjašnjenje “Hrvatskih cesta” kao naručioca postupka ove javne nabavke.

“Riječ je o žalbi na procjenu kvaliteta garancije italijansko-turske ponude za gradnju mosta i sve to dodatno komplikuje proceduru izbora graditelja najvažnijeg infrastrukturnog objekta u Hrvatskoj. Biće potrebno najmanje nekoliko mjeseci do donošenja odluke u vezi sa ovim žalbama”, prenose hrvatski mediji.

Italijansko-turski konzorcijum je za gradnju pelješkog mosta ponudio cijenu od 343 miliona evra, “Strabag” 349 miliona evra, dok su Kinezi ponudili 279 miliona evra, što je i prihvaćeno 12. januara.

“Strabag” se žali na navodne dampinške cijene kineskog konzorcijuma.

Pelješki most trebalo bi da poveže hrvatsko poluostrvo Pelješac sa hrvatskom teritorijom, prelazeći preko zaliva Mali Ston.

S obzirom na to da hrvatsku teritoriju presijeca mali pojas obale oko grada Neuma u BiH, kojoj je to formalno jedini izlaz na more, most će fizički povezati najjužniji dio Dalmacije sa ostatkom Hrvatske.

Most se nalazi u ranoj fazi izgradnje i sporno je političko pitanje između BiH i Hrvatske.

(Srna)