Istraživanje IPSOS-a: SNSD 53%, SDS 22%

SNSD 53 prema 22 odsto SDS-a. Tako kažu najnoviji podaci o popularnosti političkih stranaka u Srpskoj. Na trećem i četvrtom mjestu su DNS i PDP sa gotovo istim rejtingom.

U odnosu na prošlu godinu osjetan je pad NDP-a – i to sa tadašnjih osam na tri odsto.

“Sad je pao rejting na neku staru vrijednost. To je čisto bilo iz razloga, barem mi to tako tumačimo, jer su u to vrijeme bili lokalni izbori, a gospodin Čavić je bio kandidat za gradonačelnika Banjaluke”, pojašnjava Julijan Komšić, direktor IPSOS-a.

U IPSOS-u se u startu ograđuju jer, kako kažu, podaci nisu relevantni, jer svaki treći ispitanik u Srpskoj nije htio da odgovori kome daje podršku.

Druga strana medalje su istraživanja o popularnosti koja svako malo objavljuju i same političke stranke. Tako je, na primjer, DNS, koji po IPSOS-u ima osam odsto podrške – prije samo četiri dana objavio istraživanje agencije NDI gdje imaju 12,4 odsto podrške birača, pa kome vjerovati?

“Sada politički subjekti pokušavaju na takav način, objavom određenih istraživanja koja su ili oni naručili ili neke druge stranke, da na neki način uvjere birače da imaju podrškukoju možda čak i nemaju”, tumači Vladimir Šušak, novinar.

Ne otkrivajući imena, u IPSOS-u kažu da su pojedinci, pozivajući se na njihovu agenciju, saopštavali izmišljene podatke i na taj način dovodili javnost u zabludu. U IPSOS-u tvrde da do danas nikome nisu dostavili nikakve rezultate istraživanja.

“Mislim da sva ova istraživanja treba uzeti sa ozbiljnom rezervom pogotovo što su ona rađena godinu dana prije izbora u BiH, tako da jednostavno znamo koliko se može manipulisati”, kaže Erduan Katana, novinar.

Nekoliko procenata gore ili dolje, za mnoge očekivan poredak i u Federaciji gdje dominira SDA – a u stopu ga prate HDZ, SDP i Demokratska fronta koja je znatno pala u odnosu na prošlu godinu. Da su izbori danas, po IPSOS-u bi na birališta izašlo između 40 i 45 odsto birača.