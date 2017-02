Istraga zbog “pauze za obrok” golmana Saton Junajteda VIDEO

Golman Saton Junajteda, Vejn Šo je tokom utakmice FA kupa protiv Arsenala odlučio pojesti pitu. Ovakav potez izazvao je simpatije brojnih navijača ali, kako navode ostrvski mediji, istina je sasvim drugačija.

Naime, tamošnji savez i Komisija za klađenje u okviru ovog tijela odlučio je otvoriti istragu u ovom slučaju. Šo je, prema pisanju “Guardiana”, znao da je jedna lokalna kladionica stavila kvotu da će Šo pojesti pitu tokom utakmice.

I sam golman Satona je priznao da je znao da kladionica ima ovu ponudu, piše isti izvor.

“Vodimo istragu kako bismo potvrdili da li je bilo nekih kršenja pravila Saveza kada je u pitanju klađenje”, kazao je portparol Fudbalskog saveza Engleske.

Vejn Šo trenutno je najveća zvijezda engleskog fudbala. Rezervni je golman petoligaša Satona, ima 45 godina i 150 kilograma.

Šo je tokom susreta napustio klupu i otišao po slatki zalogaj tek nakon što je menadžer Satona Pol Dosvel napravio sve tri izmjene.

Sutton’s reserve goalie Wayne Shaw enjoys himself during the FA Cup match against @arsenal 😂😂😂 pic.twitter.com/DVHJoz5XaS

— Footy Wankers (@Footy_Wankers) February 20, 2017