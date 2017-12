Istraga protiv Petra Đokića: MUP izuzeo dokumentaciju iz Komisije za koncesije RS

Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS izuzela je iz Komisije za koncesije RS dokumentaciju u okviru istrage koja se vodi protiv ministra industrije, energetike i rudarstva RS Petra Đokića, a u vezi sa izmjenama pravilnika o visini koncesione naknade, prenosi portal Capital.ba.

Spornim izmjenama Pravilnika o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije u RS pojedinim koncesionarima omogućena je besplatna eksploatacija uglja, a naknada za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju struje drastično smanjena. U javnosti je često isticano da se ovim izmjenama izlazi u susret kompaniji „EFT Stanari“ koja je prošle godine krenula sa komercijalnom proizvodnjom struje.

MUP je još prije nekoliko mjeseci pokrenuo istragu u vezi sa izmjenama pravilnika a na pitanja Capital-a, samo su kratko odgovorili da se istraga sprovodi i da ne mogu otkrivati više detalja.

„Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS preduzima određene operativno-taktičke, kriminalističke, te istražne mjere i radnje u datom predmetu. U ovom momentu ne možemo dati više informacija jer bi ugrozile istragu“, rekli u MUP-u.

Prema informacijama portal Capital.ba iz Komisije za koncesije izuzeta dokumentacija sa stavom Komisije u vezi spornih izmjena Pravilnika o koncesijama.

Kako saznaje ovaj portal, Komisija je u maju prošle godine dala pozitivno mišljenje na izmjene pravilnika koje je tada predložilo Ministarstvo industrije.

„Komisija sugeriše Ministarstvu industrije da u najskorije vrijeme pristupi postupku izmjene zakona kojim bi bile precizno regulisane koncesione naknade i naknade za korišćenje prirodnih resursa kako bi se izbjeglo plaćanje naknada po više osnova“, navedeno je između ostalog u mišljenju Komisije.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić danas nije odgovarao na telefonske pozive, a ranije su u ovom ministarstvu negirali da su izmjene donesene kako bi se favorizovali pojedini koncesionari. Tvrdili su da se ovim svi koncesionari dovode u ravnopravan položaj.

Đokić je juče rekao da su na položaj opštine Stanari, u kojoj je najveća prosječna plata u RS, isključivo uticali položaj i uloga Rudnika i termoelektrane (RiTE) Stanari.

“Na taj način se najbolje demantuju svi oni koji govore da je Vlada, dajući saglasnost za izmjene određenih pravilnika i svojih dokumenata, oštetila bilo koga. Ona je doprinijela najdirektnije razvoju opštine Stanari, koja u svoj budžet od naknada od RiTE prima oko osam miliona KM”, rekao je Đokić.

Šukalo: Istraga traje predugo

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Adam Šukalo, koji je prošle sedmice je podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti pravilnika, kaže da je i on davao izjavu MUP-u u okviru istrage koja se već mjesecima sprovodi.

„Vidio sam da je to ozbiljan predmet, ima gomila dokumentacije, saslušani su mnogi svjedoci. Znam da je izuzeta dokumentacija iz „EFT Stanari“ i Ministarstva industrije. Zanimljivo je da u MUP-u smatraju da je mnogo veća šteta načinjena RS od one koju sam ja navodio do sada u javnosti“, rekao je Šukalo.

On je rekao da za sada konkretnih efekata te istrage nema, te da je prihvatljivo obrazloženje inspektora da se vodi temeljna i ozbiljna istraga, ali da je, ipak, šest mjeseci sasvim dovoljno da se ona privede kraju.

„Sve što traje duže od šest mjeseci je predugo, ali vidjećemo da li će u skorije vrijeme biti napretka. U međuvremenu, ja sam podnio i inicijativu Ustavnom sudu RS za ocjenu ustavnosti ovog pravilnika“, kazao je Šukalo.

