Istočno Sarajevo: Završetak bolnice možda i prije roka

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas, tokom obilaska radova na izgradnji nove bolnice u Istočnom Sarajevu, da radovi napreduju planiranom dinamikom, te da se nada da će bolnica biti završena prije roka.

Bogdanić je najavio da će krajem novembra ili početkom decembra u Bolnici Istočno Sarajevo biti opremljen i otvoren poliklinički dio da bi svi pacijenti od decembra mogli tu završiti ambulantne preglede i dijagnostičke procedure.

Direktor Bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović rekao je novinarima da je zadovoljan tempom izgradnje novog objekta, naglašavajući da ovaj projekat vodi Ministarstvo zdravlja Republike Srpske.

“Zadovoljstvo je veliko jer vidimo da radovi napreduju predviđenom dinamikom i svaki dan vidimo nešto novo na gradilištu. Nadamo se da će izvođač radova ispoštovati rokove i da ćemo sljedeće jeseni imati novu bolnicu”, dodao je on.

Todorović je istakao da se najozbiljnije radi i na kadrovskim rješenjima, podsjetivši da je ovih dana objavljen konkurs za ljekara subspecijalistu nefrologije, dok je i određen broj ljekar upućen na stručno usavršavanje i subspecijalizacije.

“Usavršavanje ljekara je ozbiljan posao koji traži puno vremena. Da bi se odškolovao ljekar potrebno je više godina, za specijalistu pet, šest, a za subspecijalistu dvije do tri godine. To je posao na duge staze koji traži puno pažnje, mi smo vrlo ozbiljno to shvatili i spremamo se za novu bolnicu u smislu ljudskih resursa”, naveo je on.

Šef gradilišta ispred firme “Marković invest” Davorin Turajlić rekao je da se trenutno radi na formiranju konstrukcije za prizemlje objekta koji idu planiranom dinamikom, te dodao da grube građevinske radove planiraju da završe do polovine decembra.

“Kako budemo zatvarali etažu po etažu planiramo da uvodimo i pripremne instalaterske radove da bi na zimu mogli intenzivno raditi unutrašnje zanatske radove”, rekao je Turajlić.

U Istočnom Sarajevu 7. jula položen je kamen temeljac za izgradnju nove Bolnice, za šta će biti izdvojeno 46,58 miliona KM bez PDV-a.

Kamen temeljac položili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Željka Cvijanović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i direktor Bolnice Goran Todorović.

(Srna)