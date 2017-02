Istočno Sarajevo bez Skupštine grada, SNSD kritikuje SzP

Na području Grada Istočno Sarajevo politička slika je već jasnija. SNSD je zauzeo opoziciono djelovanje i već formirao odbornički klub koji će djelovati u Gradskoj skupštini.



Savez za promjene kritikuju jer nije formirana Skupština grada, kada je rok, po njihovim procjenama davno istekao.

“Brine nas to da ni danas, ni na ovaj datum nemamo formiranu Gradsku skupštinu, iako su svi rokovi prošli, brine nas to što se u Gradu među ovim političkim akterima vodi računa samo o kadrovima, ko će biti gradonačelnik, ko će biti zamjenik, dok je SNSD moram da kažem vodio drugačiju jednu bitku”, rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik GO SNSD Istočno Sarajevo.

U SDS-u ekspresno odgovaraju. Datum za konstituisanje Skupštine je već određen, a opozicija će, kažu, biti obaviještena i to pismenim putem.

“Konstitutivna sjednica održaće se 9.marta, tako da je to u roku od trideset dana kada su proglašeni rezultati izbora odbornika iz gradskih opština u Skupštinu grada Istočno Sarajevo, tako da bilo kakve priče o tome da je prekršen rok za sazivanje konstitutivne sjednice ne stoje”, rekao je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo (SDS) Miroslav Lučić.

U SNSD-u poručuju da će kao opozicija podržati sve ono što bude u interesu svih građana, šest opština koje se nalaze u sastavu Grada, ali da će i ukazivati na sve malverzacije i o njima javno govoriti. Predstavnici gradskog Saveza za promjene sutra će i zvanično staviti svoje potpise, jer su po svemu sudeći postigli konsenzus za kadrovska rješenja, a tiču se raspodjele mjesta gradonačelnika, zamjenika i predsjednika Skupštine.