“Istočna alternativa”: Predstoji pritisak i izazivanje nemira u Srpskoj

Udruženje građana “Istočna alternativa” Republike Srpske upozorava da će u narednim mjesecima, do opštih izbora u oktobru, uslijediti žestok pritisak na Republiku Srpsku čiji je cilj rušenje njenih institucija i izazivanje nereda da bi se iz političkog života uklonio predsjednik Milorad Dodik.

“Pripreme za početak realizacije tog scenarija su u završnoj fazi”, saopšteno je iz ovog udruženja.

U saopštenju se ističe da se očekuje izazivanje nemira i protesta po instrukcijama američkih, engleskih i muslimanskih obavještajnih službi.

“Glavni cilj izazivanja haosa je uklanjanje s vlasti predsjednika Dodika i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, kao najvećih autoriteta i “stubova” odbrane Republike Srpske, njenih institucija i ustavno-pravnog sistema”, ocjenjuju u “Istočnoj alternativi”.

Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović izražava žaljenje što je došlo do stradanja mladića Davida Dragičevića u Banjaluci za čije se ime, kaže on, samo formalno vezuju protesti, koji se ovih dana organizuju u najvećem gradu Srpske, a čiji cilj nije dolazak do istine o Davidovoj smrti nego rušenje institucija Srpske i izazivanje haosa.

“Mi podržavamo porodicu nastradalog Dragičevića i borbu da dođe do istine o njegovom stradanju i da se eventualni ubica pronađe i odgovara. Međutim, ne treba dozvoliti da političari i političke partije zloupotrebljavaju taj tragični slučaj, jer to može proizvesti veću tragediju i dovesti do zloupotrebe i zaboravljanja Dragičevića od onih koji iniciraju i organizuju proteste, a izazvati probleme širih razmjera”, smatra Pavlović.

On je pozvao političke stranke i građane Srpske na smirivanje političkih tenzija, uzdržanost i rješavanje svih problema na miran, demokratski i zakonit način, bez nereda i politizacije određenih slučajeva koji mogu izazvati nezadovoljstvo građana i dovesti do haosa i sukoba te uništavanja imovine ili stradanja ljudi.

