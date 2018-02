Istina o ženskoj ejakulaciji koju ste vidjeli samo u pornićima

Kako bi naučile neke nove trikove i bile u toku sa trendovima u seksu, mnoge djevojke gledaju porno filmove i trude se da oponašaju tehnike majstorica u seksu i da svojim muškarcima priušte iskustvo kakvo mogu i sami da vide u filmovima za odrasle.

Jedan od novijih trendova koji je “pritisnuo” žene je ženska ejakulacija ili – squirt. Sve je više porno glumica koje u filmovima doživljavaju žensku ejakulaciju prilikom orgazma, a to je muškarcima jako seksi. Toliko da je to u posljednje vrijeme postalo fetiš i sve je zastupljenije u ovakvim filmovima.

Stručnjaci objašnjavaju da je ovako nešto nemoguće za sve žene i da jedna trećina žena ima tu mogućnost da ejakulira. Nekima se to desi svaki put kada se na to skoncentrišu, a većina žena to doživi jednom ili dva puta u toku života.

Šta je u stvari ženska ejakulacija

Javnost je ostala šokirana kada je saopšteno da je veći dio sadržaja zapravo urin, pa su žene koje ejakuliraju stale u odbranu svog tijela izjavama da ta nije urin jer ne miriše i ne izgleda tako.

Ultrazvučnim pregledom sedam žena koje su ejakulirale utvrđeno je da dolazi do oslobađanja tečnosti koja stvarno predstavlja urin. Kasnije analize pokazale su da je riječ o prirodnoj hemikaliji koja je nazvana specifični prostatni antigen koji dolazi iz Sekenove žlijezde, imitaciji muške prostate, a one se nalaze bliz otvora uretre.

Kako izgleda ženska ejakulacija

Tokom ženske ejakulacije dolazi do oslobađanja tečnosti koja izlazi iz vulve ili vagine tokom orgazma.

Postalo je poznato jer u porno filmovima insistiraju na tome da žene skvirtuju svaki put kada doživljavaju orgazam što je potpuno pogrešno. Zbog toga su zbunjeni i muškarci i žene jer ako kod žene ova reakcija izostane muškarac misli da nije doživjela orgazam.

Ne dešava se često

Nema pravila i neke žene ejakuliraju jednom i nikada više. Zbog toga što se neke žene stide da priznaju da ejakuliraju ili ne, ne zna se tačan procenat, ali se pretpostavlja da je mali jer ovako nešto zahtijeva mnogo pripreme i opuštanja.

Tečnost koja se tom prilikom izbaci je jako mala i u najboljem slučaju može da napuni pola šoljice kafe.

Nije ništa strašno i ne treba da stidite

Kada se desi prvi put, većina žena se osjeti posramljeno jer misle da su se slučajno umokrile u krevetu. Ali, ne.

Nemojte da brinete jer to može samo da imponuje vašem muškarcu. Ukoliko ste imale ovakvo iskustvo znate da ono može ponekada da bude praćeno velikom količinom tečnosti, ali nemojte da vas to brine.

U seksu trebate da budete samopouzdane kao i u svemu ostalom. Na kraju, muškarci i gledaju porno filmove kako bi to vidjeli, a ako to dožive samo ćete mu nahraniti ego.

Kako da naučite da to radite

Naučiti kako da ejakulirate je jako komplikovano. Seks terapeuti preporučuju da se udobno smjestite i opustite, a onda da se poigrate sa vašim vibratorom i stimulatorom G tačke.

Iako ne postoji pravi vodič do sigurno uspješne ejakulacije, postoji mnogo članaka, ispovijesti i videa koji vam daju instrukcije i uz pomoć kojih možete da probate da naučite ovakav način doživljavanja orgazma.

Ukoliko se desi da ni poslije nekoliko pokušaja ne uspijete, nemojte da očajavate. Mnoge žene to ne mogu, pa i nije neki problem. Eksperti savjetuju da nije bitna količina tečnosti koju izbacite iz sebe već sam osjećaj i orgazam, a da li je bilo 3 ili 10 kapi tečnosti to nije bitno.

U kojim pozama je to najbolje

Žene koje su priznale da skvirtuju rekle su da je to najčešće u dogi pozi ili kada je partner iza njih i uz obaveznu stimulaciju klitorisa.

Ono što ne iznenađuje je da je većina žena ovo doživjela tokom masturbacije jer tada se potpuno opuste i rade samo ono što im prija.

Ne vjerujete svemu što vidite

Većinu vremena u porno filmovima viđamo glumice koje prilikom ženske ejakulacije zapravo ispuštaju urin.

One su zaposlene da tako ejakuliraju i one moraju to da obave. Sa vama je drugačije.

Niste u obavezi da u seksu radite nešto što vam ne prija ili ne možete. Mnoge žene su priznale da su to doživjele onda kada su se opustile i nisu razmišljale o tome. Manje pritiska će vam svakako goditi, pa probajte.

