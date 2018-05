Istina o Jasenovcu se mora znati

Istinu o Jasenovcu dugujemo ne samo srpskoj djeci koju smo sahranili nego i onoj koja tek treba da se rode, poruka je Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu.

Kada nema istine, nema ni zaborava, a samim tim nema ni oprosta. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik zato poručuje da je vrijeme da se stvari nazovu pravim imenom, a to ime je genocid. Kaže, upravo oni koji su vršili zločine nad Srbima sada Srbe i njihovu Republiku nazivaju genocidnom tvorevinom i tako manipulišu istorijom. Zbog toga je važno, dodaje predsjednik, da u istoriji ostanu zapisane činjenice o srpskom stradanju.

“Pored utvrđivanja činjenica za sam sistem logora Jasenovac, treba ući u pozadinu ,odnosno, pripremu takvog jednog zločina koji nije trajao i nije se desio samo te godine nego je bio organizovani dio hrvatskih nacionalista. Jasenovac i stradanje Srba treba da se postave na međunarodna mjesta i da se učine aktivnosti koje treba da doprinesu tome i dovedu do toga da se upravo stradanje od Nezavisne Države Hrvatske čiji je to bio organizovani državni cilj proglasi genocidom nad srpskim narodom”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Akademik Srboljub Živanović kaže da Hrvatska nije spremna da prizna pravu veličinu svojih zločina.

“Nikad ne treba zaboraviti da je Hrvatska bila i ostala jedina država koja je imala koncentracione logore za ubijanje male dece prema nalazu Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, u jasenovačkim logorima smrti, Hrvati i Muslimani su ubili 110 hiljada djece, a ne 20 hiljada djece kao što piše sada”, navodi Srboljub Živanović, akademik.

Živanović dodaje da mu je drago što se Sedma međunarodna konferencija o Jasenovcu održava baš u Banjaluci koja se nalazi pored Donje Gradine, koju smatra najvećim stradalištem Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu. Kaže, pored Banjaluke, važno je da istinu o Jasenovcu ispričamo i ostatku svijeta kao što je to učinjeno u Izraelu i Njujorku. Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Formiran je u avgustu 1941. u okolini istoimenog grada, i do aprila 1945. predstavljao je krajnje odredište za Srbe, Jevreje i Rome, kao i za sve one koji su ih podržavali.