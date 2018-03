Istetoviranog učitelja najlakše prihvatila djeca

Silvan je vjerovatno najneobičniji prosvjetni radnik i to ne samo u Francuskoj. Prvo je bio učitelj u Londonu, gdje je otkrio ljubav prema tetovažama.

“Bio sam inspirisan Britancima koji su cijeli u tetovažama, a prijatno im je u svojoj koži. Tada sam bio učitelj već dvije godine i imao sam urađene “rukave”, jednu nogu i grudi”, priča Silvan.

Silvan, koji se bavi i modelingom, sada ima tetovaže na svakom dijelu tijela, a mnogima je, priznaje, njegov izgled ogavan. Ipak, to nije prepreka da radi kao prosvjetni radnik u Francuskoj.

“U francuskoj državnoj službi mi je dozvoljeno da radim šta hoću. Ljudi sa kojima se srećem na poslu – djeca, njihovi roditelji, moje kolege, svi su se navikli na to. Ljudi su otvoreniji nego što očekujemo, iako ima onih koji me iza leđa ogovaraju i pričaju ružne stvari. Što se djece tiče, ona su me lako prihvatila”, kaže Silvan.

Lijeva strana njegovog tijela je posvećena tetovažama u retro “rokenrol” stilu, dok desna predstavlja japanske motive. Koji motiv za njega lično je najdragocjeniji?

“Om znak na mom licu, kao i različite faze evolucije Bude na mojim rukama i stopalima”, odgovara mladi učitelj.

(Kurir)