Istekao rok – “Pavgord” traži pljenidbu imovine “Alumine”

Rok od šezdeset dana za dogovor je istekao, a da se ni jednom nisu sastali. Nove blokade računa za “Aluminu” ipak nema, a najnoviji zahtjev fočanskog “Pavgorda” je pljenidba i prodaja imovine “Alumine” kako bi konačno dobili pare koje potražuju.

U zvorničkoj “Alumini” od zvorničkog Osnovnog suda očekuju da u narednim danima obustavi izvršenje.

“Ne može se plijeniti nepokretnost po osnovu nekih ugovora o zalogu pokretne imovine. Dakle, apsurdno je dakle i razmišljati na takav način”, smatra Vladimir Milošević, pravni zastupnik “Alumine”

Sa druge strane Aleksandar Sajić, advokat “Pavgorda” iz Foče, najavljuje blokadu računa ako ne bude namirenja.

“Ako vidimo da neće doći do namirenja onda ćemo tražiti blokadu računa, ali ako dođe do prodaje sve te imovine prije nego što se postigne bilo kakav dogovor, to bi već značilo da je “Alumina” u velikim problemima”, rekao je Sajić.

U “Pavgordu” tvrde da su prije 10 dana od zvorničkog Osnovnog suda tražili nastavak izvršnog postupka. Ali ne blokadom računa, svjesni da bi to značilo katastrofu za “Aluminu”. Nadaju se da će prodajom pokretne i nepokretne imovine naplatiti bar dio duga.

“Mi smo tražili od suda da nastavi izvršni postupak prije svega na založenim pokretnim stvarima a to su određene mašine i oprema založene još 2012. godine. Zatim na nekretninama i konačno na udjelu koji ‘Alumina’ ima u ‘Alusili’, njenom zavisnom preduzeću”, kazao je Sajić.

Nakon što su otkupili potraživanja Ukio banke od fabrike glinice „Birač“, u “Pavgordu” na sve načine pokušavaju da naplate 155 miliona maraka od njene kćerke firme „Alumine“. Sačekajmo pravosnažnu presudu banjalučkog Višeg privrednog suda, poručuju iz uprave “Alumine”. Apeluju da se ne urušava firma blokadama jer su, u međuvremenu, proširili tržište na Japan i Brazil.

“Ne vidim potrebu tolikog kidisanja. Ako bude presuda u korist ‘Ukio banke’ onda mi nemamo tu šta tražiti. Ako bude presuda u korist “Birača” onda je sva ova ujdurma bila bespotreba”, izjavio je Milorad Motika, predsjednik upravnog odbora “Alumine” Zvornik.

Zbog potraživanja “Pavgorda” zvornički Osnovni sud na dvije sedmice je blokirao račune “Alumine” u aprilu ove godine. Račun je deblokiran nakon sastanka u Vladi Srpske na kojem je dogovoreno da povjerioci „Birča“ pokušaju da postignu dogovor sa „Pavgordom“ u roku od 60 dana. Pošto se to nije desilo, obe strane očekuju novu odluku suda iz kojeg su danas ostali gluvi na naša pitanja.