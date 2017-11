Ista cijena gasa i za Srpsku i Federaciju BiH

Srbija neće različito naplaćivati gas Republici Srpskoj i Federaciji BiH jer snabdijevanje građana energentima ne smije da bude političko pitanje, poručio je ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić.

“Pozicija Srbije je uvek bila vrlo principijelna: za nas snabdevanje gasom nije političko pitanje, niti će ikada biti. Mi se zalažemo za potpuno transparentan pristup i cene tranzita, tako da sve tarife moraju biti identične”, rekao je Antić poslije prve sjednice mješovitog Energetskog komiteta Srbije i Republike Srpske u Beogradu.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, poručio da količina gasa koji ide preko Srbije za Republiku Srpsku i Federaciju BiH “ide u skladu sa mogućnostima”, a da će se razgovarati ako potrebe budu veće.

“Ponavljam, potpuno je besmisleno ovo pitanje politizovati, jer snabdevanje građana energentima ne sme biti političko pitanje”, rekao je Antić.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da pitanje snabdijevanja gasom u BiH treba regulisati tako da niko nema monopol, kao što ga je svojevremeno imao “BH gas”.

On je istakao da Banjaluka želi da tarife “Srbijagasa” budu riješene na jedinstven način za sve u BiH jer nema razloga da to bude različito.

“Mi ne želimo da zatvorimo gasni sistem na teritoriji Republike Srpske i tako spriječimo dotok gasa do Federacije, odnosno do Sarajeva gdje je gas najvažniji i gdje je najrazvijenija mreža. Želimo da to pitanje riješimo sporazumno”, rekao je Đokić.