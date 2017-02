Ispunjeni uslovi za izvoz mesa peradi i jaja u EU

BiH je ispunila sve uslove za izvoz mesa peradi i jaja u Evropsku uniju, a kroz nekoliko mjeseci inspekcija za hranu, zdravlje, analize i rizike EU će doći u posjetu kako bi se u to uvjerila i dala zeleno svjetlo za uvoz.

Ovo je u petak kazao Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nakon sastanka s predstavnicima Udruženja živinara BiH, koji je u petak održan u Sarajevu.

Šarović je rekao da su na ispunjavanju uslova radili u skladu s Akcionim planom koji je dogovoren s nadležnim institucijama Evropske unije.

“Smatramo da je Bosna i Hercegovina spremna i da ispunjava uslove, a da nije tako, ni inspekcija ne bi dolazila u najavljenu inspekciju za koji mjesec, tako da sam apsolutno optimista”, kaže ministar.

Pojašnjava, ne precizirajući, da će inspekcija doći u toku godine, nakon čega bi BiH trebalo da dobije dugo očekivanu dozvolu za izvoz.

On je kazao kako je pitanje bolesti pričjeg gripa pod kontrolom jer je do sada zabilježen samo jedan slučaj bolesti u okolini Prijedora, i to na imanju, a ne u proizvodnom pogonu.

Predrag Miličević, predsjednik Koordinacije udruženja peradara u BiH, izrazio je zahvalnost Šaroviću što je saslušao njihove probleme i što je zvanično potvrdio dolazak delegacije Direktorata za hranu, zdravlje, analizu i rizike EU iz Dablina.

“Peradari iz BiH su spremni da se oprobaju i na zahtjevnom evropskom tržištu. Dobili smo uvjeravanja i potvrde da ćemo imati vrlo korektnu saradnju i na budućim poslovima”, dodao je Miličević.

A jedan od prvih objekata za proizvodnju pilećeg mesa i preradu u koji bi inspektori trebalo da uđu je onaj preduzeća “DS Živanić” iz Prnjavora, iz kojeg takođe kažu kako će im sa zadovoljstvom otvoriti svoja vrata.

Desimir Živanić, vlasnik, kaže kako priliku na EU tržištu vidi i u cijeni i u kvalitetu domaćeg pilećeg mesa.

“Kvalitetno pileće meso u Evropi je najmanje dva puta skuplje nego kod nas. Ovo bi moglo oživjeti živinarsku proizvodnju u RS jer ovako zatvoreni i skučeni i u malom tržištu ne mogu raditi”, kaže Živanić.

On smatra kako piletina iz BiH neće ugroziti evropsko tržište i njihove proizvođače pa tako smatra kako oni neće posezati za mjerama zaštite i dodatnim nametima.

“Imamo vrlo male količine koje su za njih minorne, a sa druge strane za nas je to slamka spasa. Moja firma bi, na primjer, išla s pilećim fileom, koji je tri puta skuplji u Evropi nego kod nas. To je tek četvrti dio ukupne težine pileta i sa tih 25 odsto od naše proizvodnje mi bismo dobro funkcionisali”, kaže Živanić.

Kaže kako je sam način proizvodnje isti, ako ne i bolji, što je još jedna prednost.

“Sirovine i ishrana su nam gotovo isti, ali naši objekti su manji, a tim je i kvalitet bolji, jer u velikim objektima dolazi do većih problema. Naši su sami i izolovani u zdravim sredinama i takvo meso je sigurno kvalitetnije. Sem toga, to su nam potvrdili oni koji su nas posjetili iz EU.

(Nezavisne.com)