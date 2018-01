Ispričala svoje iskustvo sa bitkoinom: “Mogla sam da budem milionerka”

Počela sam da trgujem bitkoinima iz znatiželje sa prijateljicom. Prvo smo ih čuvale, pa potom prodavale i ponovo u njih ulagale.

Da smo sve bitkoine koje smo kupovale do sad sačuvale, danas bismo bile milionerke. Ali eto bile smo prinuđene da ih prodajemo, jer nam je novac bio potreban, ali i da bi dalje investirale… – priča Dunja Đokić (30) ekonomista iz Subotice.

Za kriptovalute prvi put je čula prije četiri godine, kada je pomoću bitkoina kupljen auto Tesla. Ta vijest obišla je svijet, kao i svima dobro poznata priča o pici koju je čovjek platio bitkoinima, čija bi se vrijednost danas mjerila u milionima.

– Sve mi je to postalo zanimljivo… Na samom početku sam uložila oko tri hiljade evra, a poslije se ta cifra postepeno uvećala. Prijateljica i ja smo u to ulaganje ušle zajedno. Tada se desio skok bitkoina sa 300 na 900 evra, tako smo i došle na ideju. Ali s obzirom na to da je bitkoin bio skup, alternativu smo videle u lajtkoinu, koji je tada vredio oko 13 dolara. Nismo bile toliko upućene, moram priznati da smo u sve ušle vrlo hrabro. Poslije nekog vremena, odustale smo od lajtkoina i okrenule se bitkoinu. Ispostaviće se da je to bila dobra odluka, iako se još tada pričalo kako je kasno – priča Dunja.

Nešto gubim, nešto zaradim ali sam uvijek u plusu

Teško joj je da izračuna koliko je tačno zaradila, jer od zarade konstantno ulože u dalju trgovinu.

– Nešto izgubm, nešto zaradim, ali svakako smo u plusu. Praktično smo samo na početku dale novac iz svog džepa. Sve ostalo je došlo iz zarade. Trenutno u kriptovalutama imam uloženih 20 hiljada čija je trenutna tržišna vrijednost 32 hiljade evra. U taj profit ne računam koine koje sam “iskopala”.

Da bi umeo da trguješ o kriptovalutama, a nove se često pojavljuju, moraš da tragaš za informacijama. Bukvalno da osluškuješ, pratiš svjetske vijesti.

– Dok nije počeo vrtoglavi rast, na to sam gledala samo kao neki vid dodatnog prihoda. Ovo je sada mnogo ozbiljnije. Nema ni godinu dana kako se ozbiljnije bavim trgovinom kriptovalutama. Motiv? Novac, pa i adrenalin… Počela sam da ulažem u više različitih valuta, a trenutno se najviše bavim ulaganjem u ICO (Initial coin offering) projekte. Do sada sam imala samo pozitivno iskustvo, najgore što se desilo je da sam na jednom takvom projektu zaradila samo deset odsto od uloženog. Takvu vrstu ulaganja bih svakome preporučila, uz veliki oprez, naravno – kaže Dunja.

Rudarenje siguran vid zarade

Postoji više načina na koje se može doći u posjed kriptovalute, a jedan od najtežih je svakako – “rudarenje”. Ali to je kako priča naša sagovornica, na nekin način siguran vid zarade.

– Najprostije rečeno, tvoja hardverska komponenta (mining rig) pomoću specijalizovanog softvera rešava složene matematičke operacije koje se na kraju nagrađuju – koinom. Vremenom je rudarenje bitkoina postalo nemoguće, ali sada postoje druge valute izuzetno pogodne za rudarenje. Mali je broj onih koji trguju valutama, a da nemaju “rig” (mašinu za rudarenje) kojim rudare. Jedan prosječan “rig” zarađuje oko 20 dolara dnevno, po trenutnoj tržišnoj vredosti, a uveća mjesečni račun za struju otprilike za 60 dolara. Zbog toga nije preporučljivo držati više rigova u domaćinstvu, jer struja može da “probije” u crvenu tarifu, pa biste struju plaćali znatno više, a samim tim bi i zarada bila manja.

Osim potrošnje struje, trenutno veliki problem je nestašica opreme. Sve više ljudi u Srbiji se odlučuje na ovaj vid zarade, pa je do najnovijih grafičkih kartica praktično nemoguće doći. Čeka se i po nekoliko nedelja, a čak ni u okolnim zemljama ih nema.

– Počela sam sa jednim bitkoinom, trenutno ih imam 12, ali do kraja godine ću kupiti još dva. I ne planiram tu da stanem – ukazuje Dunja.

Najbolje ulaganje u više vrsta kriptovaluta

Itekako je svjesna rizika, a kao najveći izdvaja neupućenost.

Veliki rizik je neupućenost ljudi. Olako shvataju ovo. Čuju samo za zaradu, i misle čas posla će udvostručiti novac i obogatiti se preko noći. Za ljude koji ne shvataju kako ovo finkcioniše ovo je jednako pogubno kao klađenje uživo. Ja sam provela sate i sate čitajući o kriptovalutama i svaki put kada uložim novac u neku valutu, postoji rezonsko objašnjenje zbog čega baš to i uradim. Naravno, postoji rizik da ćeš izgubiti novac, ali taj rizik smanjuje se ulaganjem u više valuta. Pazim da u svakom trenutku posedujem bar četiri valute. Rizik od pada berze postoji, makar i minimalna, ali to je nešto što moraš da prihvatiš na samom početku.

O gubitku i gubitnicima…

Na pitanje kada će izaći iz trgovine s bitkoinom kaže uz osmjeh…

– Ne znam, vjerovatno nikada. Zanimljivo je, donosi zaradu, i svaki dan učiš nešto novo… Mislim da ovo ima budućnost, a dokle god je tako, i ja sam tu.

Pomalo i strepi, jer sve su češća upozorenja da će se “mehur pući” i svi izgubiti.

– Lagala bih kada bih rekla da mi takve misli nisu prolazile kroz glavu, ali mislim da je jako teško da se tako nešto dogodi. Čak i da pukne sve, zaradila sam pristojno da mi ne bude toliko žao. Najveći gubitnici biće najveći investitori. Mislim da mi, kao manji investitori, do tog trenutka, ako se desi možemo da zaradimo i više nego dovoljno. Ako ikada dođe do totalnog kraha, što bi rekli, mi smo već više puta obrnule novac.

