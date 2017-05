Ispred Džejmsa samo Džordan, skupa pobjeda Sparsa VIDEO

Klivlend Kavalirsi su poveli sa 2:0 u polufinalnoj seriji Istoka sa Torontom, u drugom meču su trijumfovali ubjedljivim rezultatom 125:103.

Aktuelnog šampiona je šut odlično služio u prvom poluvremenu, pogodiili su svih prvih osam šuteva za tri, imali su ukupno deset trojki u prvih 24 minuta igra.

LeBron Džejms je postigao 15 poena u drugoj četvrtini, a na ovom meču je prestigao Karima Abdul-Džabara na drugom mjestu liste najboljih strijelaca u plej-ofu.

Ispred LeBrona, koji je meč završio sa 39 poena, sada je samo Majkl Džordan.

History.

LeBron James passes Kareem Abdul-Jabbar (5,762) for second on the all-time #NBAPlayoffs scoring list in Game 2 vs. Toronto. pic.twitter.com/ez4qwzVYUk

— NBA TV (@NBATV) May 4, 2017