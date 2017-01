Ispovijest žigola: Postoje stvari koje nikad ne radim

Muškarac koji je sebe prozvao “najboljim eskortom na svijetu” odgovarao je na sva pitanja o svom poslu korisnicma društvene mreže Reddit.

Muškarac koji zarađuje za život kao “eskort”, odnosno pružajući seksualne i usluge svog društva svakome ko je voljan da za njih plati, otkrio je kako izgleda raditi kao muška prostitutka. On je u svom postu na Redditu pozvao ljude da mu slobodno postavljaju pitanja oko svega što ih zanima, istovremeno se prozivajući “brojem 1 na svijetu među žigolima”. Osim toga, detalje o svom poslu često postavlja i na svoj blog, prenosi magazin “Express”.

Vrlo brzo je dobio gomilu pitanja na koja je poprilično iskreno odgovarao. O sebi je rekao kako je Australijanac koji živi u Londonu, visok 1,89 m, smeđih očiju i plave kose. Fizički je u formi i trudi se da svakodnevno vježba, a što se tiče polne orijentacije smatra da je biseksualac.

“Iako 90 odsto vremena moje usluge koriste muškarci, znači za gej seks, ja preferiram žene i transvestite. Da se razumijemo, fraza ‘eskort’ je eufemizam za prostituciju. Ponekad s klijentima odlazim na večeru, u kazino, pozorište, privatne jahte i avione, putovanja, hotele. Većina klijenata su oni stalni, koje dobro poznajem, a ko jednom naruči moje usluge obično se vraća”, odgovorio je na pitanje gdje on to tačno “prati” klijente. (Where do you escort them?).

Objašnjava kako se prostitucijom bavi već deset godina, a u Londonu je prostitucija legalna pa nema problema sa zakonom. No, ističe kako je veliki problem što nije legalna u drugim dijelovima svijeta gdje seks-radnici često bivaju žrtve pljačke, makroa, napada i silovanja – a ne mogu to da prijave jer ih ne podržava zakon.

Ne zadovoljava ga seks samo s muškarcima

Na pitanje doživljava li seks isključivo kroz prizmu novca, odgovorio je kako u svoje slobodno vrijeme uživa u seksu.

“Nije da mi se gadi seks s muškim klijentima, ali iskreno ne uživam previše u njemu. Odradim to i razmišljam o obavezama, uobičajenim stvarima. Da do kraja života moram da imam seks samo s muškarcima, bio bih vrlo nezadovoljen”, istakao je.

Da mu se dogodi situacija u kojoj bi ideja seksa počela da mu se gadi, kaže kako bi ili otišao na dugi odmor ili naprosto promijenio karijeru, jer je seks važan dio uživanja u životu te nijedna svota novca to ne može da kompenzuje.

Najčudnija stvar koju su mu tražili da radi

“Imao sam redovnu mušteriju koja je imala jedan neobičan prohtjev. Došao bi i nakon vrlo malo čavrljanja skinuo farmerke, ali ostao u boksericama. Stao bi blago raširenih nogu i stavio ruke na leđa, a ja bih trebalo da stanem ispred njega potpuno odeven s cipelama na nogama, i neprestano bih ga nogama udarao u testise. Treniram borilačke vještine od djetinjstva, možete samo zamisliti koliko to negdje boli.”

Svi to rade zbog love

Ne postoji neki drugi razlog za bavljenje ovim poslom od brze love, objašnjava mladić. On naplaćuje od 220 do 300 dolara po satu, a ako ide na istočno tržište (najčešće Dubai) tada obavezno udvostručuje cijene.

“Neki klijenti se i zaljube, primjera radi muškarci koji kod kuće imaju ženu i djecu. Cijeli život vješto skrivaju da su gej pa od naših tajnih susreta sebi u glavi naprave nerealnu ljubavnu priču. Kažu mi ‘volim te’, a ja moram da smislim odgovor koji ih neće uvrijediti, pa obično kažem ‘to je baš slatko’ ili tako nešto”, priznaje ovaj žigolo.

Ovo se ne radi!

Kao što je to obično u svijetu prostitucije, ni on nije pobornik dijeljenja intimnosti s klijentima. Stoga su poljupci strogo zabranjeni, nema maženja i sličnog. Manje više se sve svodi samo na seksualni čin.

“Odbijao sam ljude koji su bili vidno nadrogirani ili jednostavno previše nametljivi i nudili mi velike svote. Ne želim probleme. Takođe, nema šanse da se seksam s mušterijom ako vidim da joj je stan prljav i ako se ne istušira prije odnosa. Tuširanje je preduslov za bilo šta. Kondomi su takođe obavezni”, završio je.