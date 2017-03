Ispovijest prostitutke: Za veče se može zaraditi bogatstvo

Jedna od djevojaka koja je učestvovala u jednom od najvećih lanaca prostitucije, čiji je makro više puta hapšen zbog organizovane prostitucije ispričala je kako izgleda scena elitne prostitucije u Zagrebu koja obuhvata sve – od visoke politike, estrade, biznisa i mode.

– Za vikend sam mogla da zaradim i 3.500 evra! Prilazili su mi razni muškarci s kojekakvim nemoralnim ponudama. Za druženje koje je uključivalo i perverzije bili su voljni da plate i 200 evra po satu. Bila sam zgrožena shvativši da sve te cure, koje se predstavljaju kao hostese, tako godinama žive i zarađuju. Sve su one bile elitne prostitutke. Za pratnju bogatim tajkunima na dan se može zaraditi i 1.000 evra. Jasno, u cijenu je uključen i seks. Nema jedinstvenih cijena, uglavnom sve zavisi o željama klijenata i dubini džepa. Seks za jednu noć u luksuznom hotelu košta 1.000 evra i to traže samo oni najdubljeg džepa. Dodatne usluge, oralni seks na primjer, moraju da doplate još 150 evra. Djevojke se rado upuštaju u to, zarada je brza, nema predigre niti zavođenja – prenosi hrvatski portal Dnevnik.hr.

Tako, detaljno, o svijetu prostitucije priča zanosna 22-godišnja hostesa izvikanog kluba na jadranskoj obali. Prava ljepotica svojom pričom uvodi u paralelni svijet hrvatskog šoubiznisa, na estradnu scenu kojom caruju prostitucija, kokain i alkohol. Premda je po cijenama to doista elitna prostitucija, u tom svijetu ima i seksa u prljavim toaletima, na parkiralištima klubova…

– Znate, klijenti im gotovo uvijek prije seksa za novac besplatno daju kokain. Opijaju ih, a potom odvode na dogovoreno mjesto. Plaća se unaprijed. Cure često učestvuju u seksu s više klijenata, čak i s desetoricom istovremeno. Tako se odjednom zaradi 1.500 evra. Naravno, cure na to pristaju tek kad su ubjede kokainom.

Sutradan se ni ne sjećaju šta se događalo prošle noći.

– Najčešća zarada mi je 400 evra, i to se dobije za seks s dvojicom. Cure iz tog svijeta misle da su uspjele kada snime pjesmu ili spot, pojave se na nekoj naslovnici kao manekenke, a onda postanu privjesci bogatog sportiste ili tajkuna. S takvima obično izdrže nekoliko mjeseci, a oni kontrolišu svaki minut njihovog života. Obično curi plaćaju luksuzno uređen stan u elitnim četvrtima, kupuju odjeću, daju im pozamašnu svotu za život i odvode je na egzotična putovanja, u svjetske metropole. Bila sam zapanjena kada mi je nedavno prišao poznati zvaničnik jednog zagrebačkog fudbalskog kluba i bez pardona ponudio da s njim otputujem u Tursku na višednevne pripreme. Za to bi mi platio sve što poželim, rekao mi je da sam j….o dobra roba. Mislim da je u igri bila cifra od 5.000 evra, a sa mnom je trebalo da ide još jedna dogovorena djevojka. Tada sam shvatila kako elitna prostitucija cvjeta i u svijetu sporta, u kojem se vrti velik novac. Po pravilu, prava elitna prostitutka u godini može da zaradi doslovce koliko poželi, zavisno od toga koliko je frajera “pregazi” – otkriva detalje jedna od učesnica svijeta prostitucije.

Djevojka pojašnjava da dio zarade od prostituisanja odlazi makrou:

– Prostitutke se naručuju preko makroa, koji imaju široki krug poznanika iz različitih sfera života. U tome učestvuju svi iz tog svijeta, baš svi! Estradni menadžeri su najtraženiji, oni mogu da napumpaju curu, učine je slavnom, a ona je onda tražena roba. Seks s hostesama u kafićima i klubovima mogu da dogovaraju vlasnici tih objekata, ali i konobar, pa čak i neko iz obezbjeđenja. To je ogromna mreža, čitav paralelni svijet. One poznatije su njima pravi trofeji, naročito ako su na naslovnicama novina, ako su predstavljene kao uspješne manekenke, pjevačice i glumice. Takve žene muškarcima podižu ego, oni misle da su najmoćniji na svijetu kad završe s curom koja je poznata. Menadžeri dogovaraju susret prostitutke i klijenta u kockarnicama, elitnim restoranima, noćnim klubovima i privatnim zabavama. Tamo se upoznaju i, ako ima “hemije”, dogovore cijenu. Niko i ne govori o seksu za novac, ali se to podrazumjeva – kaže hostesa i hladno dodaje:

– Cure se odlučuju na prostituciju jer je tu najbrža zarada. Nijedna od njih ne želi zaista da pjeva, a od manekenstva se u Hrvatskoj ne može živjeti. Skupa odjeća, miris luksuza i poznanstva s bogatašima je stil života kojem teže. Eto, radije pristaju na seks s deset muškaraca nego da ustaju u osam sati i rade neki normalan posao. Njihov je sistem životnih vrijednosti posve poremećen. One stvarno misle da su vrjednije od ostalih ljudi jer se bolje oblače i imaju bolje veze. Prostitutke su u borbi za tržište pod uticajem kokaina i drugih droga nemilosrdne, vrlo agresivne. Često dolazi i do fizičkog obračuna među njima, pogotovo ako imaju istog makroa, a za oko im je zapeo isti lovator. Sukobi su najčešći u narodnjačkim klubovima pred mnoštvom publike. Ne biraju rečnik, čupaju se za kosu, vrijeđaju, psuju i udaraju šakama. Mesta za jeftini seks nabrzaka gotovo se ne biraju. Najčešće su to rupe pune mafije i ološa…

U tekstu se spominje i cjenovnik koji važi za sve one koji hoće usluge “prijateljica noći”, a u njemu je svaka od usluga jasno razgraničena – evrima:

5.000 evra – Među ponudama koje su začudile i iskusnije prostitutke stoji i jedna za izlet s fudbalerima iz uglednog prvoligaškog kluba.

3.500 evra – Vikend-najam prostitutke u hotelima. Najvišu cijenu za vikend najam u hotelima postižu samo prostitutke koje su se već pojavile u medijima kao pjevačice, starlete, manekenke…

3.000 evra – Vikend proveden na luksuznoj jahti. Odlazak na jahtu jeste oblik sezonske prostitucije, no orgije na palubama ponekad umiju da se otmu kontroli i nisu sve djevojke spremne na njih…

1.000 evra – Seks za jednu noć u luksuznom hotelu. Ol-inkluziv ponuda najdraža je prostitutkama, posebno ako podrazumjeva zgodnog, pristojnog i urednog klijenta.

100 evra – Brzinski seks u autu na parkingu ili toaletu. Nerjetko uz kokain, koji se poklanja, najjeftinij seks podrazumijeva prezervativ, ali i loše prostore…

(Dnevnik.hr)