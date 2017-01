Ispovijest napadnute Banjalučanke: Dogodilo se to oko 18 časova..

Nedaleko od željezničke stanice, u banjalučkom naselju Kumsale, napao me muškarac, koji mi je pod okriljem noći prišao s leđa, te mi jednu ruku stavio preko usta, a drugom me počeo dodirivati i hvatati po intimnim dijelovima tijela.



Ovim riječima svoje traumatično iskustvo opisuje Banjalučanka, čije je ime poznato redakciji “Nezavisnih”, a koja je ovaj napad odmah prijavila policiji.

“Dogodilo se to 5. januara, oko 18 časova. Išla sam iz pravca željezničke stanice prema naselju Kumsale, te sam, prije nego što sam prešla preko pruge, dobro pogledala, ali nikog nisam vidjela. Kada sam krenula putićem uz ogradu jednog preduzeća, odjednom mi je neko prišao i uhvatio me”, prisjeća se ova Banjalučanka.

Ona kaže da joj je napadač prvo stavio jednu ruku na usta, te je pomislila da je u pitanju neko koga poznaje i ko joj, kao u šali, pokušava pokriti oči. Međutim, ubrzo je shvatila da se prevarila, te da je, zapravo, iza nje manijak.

“Napadač me uhvatio i počeo me dodirivati i hvatati po intimnim dijelovima tijela. Tada sam se ‘oduzela’. Počela sam vrištati, a on je tek tad popustio i počeo bježati prema pruzi. I ja sam tada uspaničeno otrčala prema portirnici jedne od firmi”, navodi ova Banjalučanka.

Kada se sabrala, odlučila je da sve prijavi policiji i kaže da joj je policajac uzeo podatke i broj telefona kako bi napadača, ukoliko bude pronađen, eventualno prepoznala.

“Bio je mrak i nisam ga dobro mogla vidjeti, ali se sjećam da je imao crnu jaknu s kapuljačom, koju je stavio preko glave, i najvjerovatnije farmerice. Mislim da je u pitanju mlađi muškarac. S obzirom na način na koji me napao, nije u pitanju pokušaj pljačke, već pokušaj seksualnog napastvovanja”, svjedoči napadnuta žena u izjavi za “Nezavisne”.

Iz policije kažu da je prijavu ovog događaja zaprimila banjalučka Policijska stanica Lazarevo, te da su policajci obišli teren, ali nisu pronašli lice koje je odgovaralo opisu Banjalučanke.

“Policajci će nastaviti rad po navedenom i prikupljanju informacija sa ciljem identifikovanja lica i utvrđivanja činjeničnog stanja”, rekla je Marija Markanović, portparol CJB Banjaluka.