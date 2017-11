Ispovijest majke zlostavljane djevojčice: Moju ćerku su silovali u školi!

“Moja ćerka je priznala policiji da su je dva učenika prije dva mjeseca oralno silovala u blizini škole. Već duže je zlostavljaju, ona se povukla u sebe. Vodim je kod psihologa. Nadam se da to što je preživjela neće ostaviti posljedice za cijeli život”.

Ovo za Kurir uz suze priča M. P., čija ćerka D. P. (13), učenica osmog razreda OŠ „Dragojlo Dudić“ u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, skoro dvije godine trpi vršnjačko nasilje, kako kaže, od dvojice vršnjaka – A. M. i L. J.

– Zvala me je u srijedu oko 19.30, poslije časova. Plače, jeca… Kaže: „Mama, oni su me vukli! Jedan za jednu, drugi za drugu ruku. Odvukli su me iza škole. Jedan od njih mi je rekao da hoće da mi proda drogu za 1.500 dinara. Rekla sam da meni to ne treba. Onda su me napali i rekli da moram da im ’odradim’ tih 1.500 dinara i gurnuli su mi drogu u džep.“ Sreća, naišla su neka deca, ćerka je to iskoristila i pobjegla u školu – priča uznemirena majka.

M. P. se odmah požalila nastavnici, predala paketić marihuane i zamolila je da je isprati do kuće, jer su je dječaci čekali na stanici.

– Sutradan je obaviještena i policija, a prije nego što su došli u školu jedan od te dvojice dječaka prijetio joj je da će joj odšrafiti glavu ukoliko nekome bude nešto rekla. Ćerka je tada prvi put policajcu priznala da su je ta dva dečaka silovala oralno prije dva mjeseca – jeca M. P. i dodaje:

– Nekoliko puta mi se ranije žalila na njih da su je vukli, hvatali za zadnjicu i da su pokušavali nešto, ali je uvijek uspjevala da im pobjegne. Svaki put kada bismo pošli u školu da se žalimo, odustajala je, vjerovatno iz straha. Sada je prvi put priznala da se to desilo. Važno mi je da se oporavi i da bude dobro. Protiv dječaka smo podnijeli tužbu.

Prijava policiji

Direktor OŠ „Dragojlo Dudić“ Đuro Kosić kaže za Kurir da je škola upućena u podnijetu prijavu za drogu, ali da nemaju saznanja da su dječaci seksualno zlostavljali djevojčicu:

– Odmah smo slučaj prijavili policiji, koja je ispitala djecu u prisustvu roditelja. Sve nadležne službe su obaviještene, preduzeli smo potrebne korake. U ovom trenutku ne možemo da optužimo nikoga sve dok se istraga ne završi. Ispitaće se odgovornost i učenika i zaposlenih.

(Kurir.rs)