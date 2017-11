Ispovijest djevojčice koju su tukle vršnjakinje: Nije mi jasno šta sam im skrivila!

“Svako dijete svoju kulturu ili nekulturu donosi iz kuće, pa tako i naše. I dok ne budem siguran da će u školi biti bezbjedna, neće ni ići”, kategoričan je Zoran Nikolić, otac B. N., učenice Tehničke škole iz Aranđelovca nad kojom su se vršnjaci iživljavali.

„I dalje ne znam koji je razlog za šamare i pesnice koje sam dobila. Nije mi jasno šta sam im skrivila i zbog čega im toliko smetam“. Ovim riječima je svoju ispovijest započela B. N. (15) iz Tuleža, učenica prve godine Tehničke škole u Aranđelovcu, koju su 13. oktobra brutalno pretukle dvije djevojčice iz odjeljenja.

Uznemirujuće scene šamaranja vidjela je cijela Srbija, ali tek mjesec dana nakon incidenta, kada je snimak postavljen na internet.

Nesrećnu djevojčicu smo juče posjetili i zatekli je kako u porodičnom domaćinstvu vrijedno pomaže roditeljima u dvorištu, brinući se o živini, ovcama i jagnjetu. Već na prvi pogled se vidi da je vrijedna, vaspitana i vedra djevojčica.

“Tog dana, između petog i šestog časa, sjedila sam u svojoj klupi. Ja uvijek sjedim na svom mjestu i nigdje ne idem van učionice. Odjednom su se pojavile njih dvije i počele da se deru i da me šamaraju. Iznenadile su me! Nisam očekivala i nisam bila ni svjesna šta se dešava. Udarale su me i ne pamtim te trenutke. Ne znam kako niko od profesora nije vidio i čuo šta se dešava. Ni ja sama nikome ništa nisam rekla. Nisam se ni branila, samo sam sjedila i ćutala. Ne znam… Onda je ušla profesorka i imali smo čas vjeronauke”, priča B. N.

Poslije toga, kako kaže, svi su se ponašali kao da se ništa nije desilo, i učenici i profesori. Možda i jeste drugima tako djelovalo, ali ne i njoj. Šamari prođu, ali poniženje i emotivna bol ostaju. Ipak, ona se drži hrabro.

Izvinjenje

“Nastavila sam da idem normalno u školu. I dalje volim da idem i imam jednu odličnu drugaricu. Ove što su me tukle me ne zanimaju, ne pričamo više. Jedna od njih mi se u četvrtak izvinila. Ja sam samo rekla: „Prihvatam izvinjenje“, ali to nije to. Mi nismo drugarice i ne znam da li je ona to uradila iskreno ili samo onako”, kaže djevojčica. Iako je snimak na kom je maltretirana već nekoliko dana u centru medijskih dešavanja i trebalo bi da su svi svjesni kolika joj je nepravda učinjena, ona tvrdi da joj od vršnjaka iz drugih odjeljenja niko nije prišao i pružio joj podršku.

“Pa ne, ko da mi priđe, šta da mi kažu? Niko mi se nije obratio, ali bez obzira na to šta se sve dešavalo, ja idem dalje”, kaže ona.

U školi se priča da je jedna od nasilnica sa snimka više puta imala agresivne ispade i da je čak prebila svog dečka kada su raskinuli.

Roditelji pretučene djevojčice Jelena i Zoran Nikolić ne odustaju od tužbe protiv roditelja dvije nasilnice, kao i svih koji su učestvovali u snimanju i tuči.

“Da, sve ćemo ih tužiti. Ovo više ne smije da se ponavlja. Ne samo našem djetetu nego nikome. Svako dijete svoju kulturu ili nekulturu donosi iz kuće, pa tako i naše. I dok ne budem siguran da će u školi biti bezbijedna, neće ni ići. U ponedeljak ćemo se javiti razrednom, a onda ćemo da odemo na razgovor kod psihologa. Vidjećemo šta će biti dalje. Javila mi se majka Alekse, dječaka koji se ubio zbog nasilja u školi, pružila mi je podršku i ponudila pomoć, zahvalan sam joj. Vidite li šta se sve dešava i kako djeca prolaze! Ja hoću da učinim sve da sačuvam svoje dijete”, odsječan je Zoran Nikolić.

Zastrašujuće prijetnje

Samo dva dana prije nego što je B. N. išamarana i snimljena, stigla joj je jeziva poruka na mobilni telefon, sa strašnim prijetnjama. Djevojčica ne zna ni ko ju je poslao, ni zbog čega. U prijetećoj poruci punoj vulgarnosti i gramatičkih grešaka piše:

„Kako te nije sramota da izbacuješ tuđe slike na Fejsbuk!? Sram te bilo, kurvo mala. Tuležanka se naložila na cijelo odjeljenje, a ne zna da obriše slinice, pa mora da ide kod pedagoga i direktora da prijavi. Sramota. Da bog da te silovali na sred ulice, da ne znaš gdje se nalaziš, pi*ka ti materina kurvinska“.

Na pitanje šta bi željela da se desi i kakvu sankciju očekuje za dvije nasilnice, B. N. kaže da ne bi voljela da i dalje budu u istom odeljenju.

“One me ne zanimaju. Nikad više ne možemo da se družimo, ni da razgovaramo poslije ovoga. Voljela bih da ne moram ni da ih srećem. Meni je bilo žao što sam morala da upišem taj smjer za industrijskog mehaničara, želja mi je bila da pohađam smjer za poslastičara, ali nisam imala dovoljno bodova. Sada bih voljela da se situacija rasplete tako da mogu da pređem na taj smer, volim da pravim kolače”, kaže djevojčica, a njeni roditelji se slažu s tom idejom i vjeruju da bi lakše našla posao.

