Isplovio najveći britanski nosač aviona

Najveći ratni brod i nosač aviona Kraljica Elizabeta, juče je prvi put isplovio sa brodogradilišta Rosit na istoku Škotske.

Brod je dugačak 280 metara i može da pređe oko 800 kilometara dnevno.

Izgradnja broda trajala je osam godina i uz ratni brod Princ od Velsa predstavlja deo odbrambenog programa vrednog šest milijardi funti (oko 7,65 milijardi dolara), navodi Rojters.

