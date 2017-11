Islamska država preuzela odgovornost za napad u Njujorku

Napadač koji je ubio osam ljudi u Njujorku bio je “vojnik `Islamske države`”, saopštili su džihadisti, objavila je američka organizacija koja prati oglašavanje ekstremista.

“Jedan vojnik `Islamske države` napao je brojne krstaše na ulici u NJujorku”, piše u članku koji je objavljen u islamističkom nedjeljniku “El Naba”, prenijela je obavještajna grupa SITE.

Sajfulo Saipov /29/, imigrant iz Uzbekistana, optužen je za teroristički napad jer je kamionetom uletio među bicikliste i pješake na Menhetnu.

U optužnici se navodi da je on priznao da je djelovao u ime “Islamske države” i da se “osjećao dobro dok je to radio”. On je čak zatražio da u njegovoj bolničkoj sobi bude okačena zastava te grupe, prenio je AFP.

Policija je objavila da je on veoma pažljivo pratio “instrukcije” koje je “Islamska država” ostavila svojim pristalicama na društvenim mrežama.

Saipov je, navodno, posjedovao tri noža, hiljade propagandnih slika “Islamske države” i desetine video-snimaka na kojima islamisti ubijaju zatvorenike.

(Srna)