Isidora Bjelica: Ovo je opasnije od seksa preko interneta FOTO

Sve novine pisu kako je opasan seks preko interneta a niko da vam kaze da je traziti molera preko neta jos opasnije. Stan nam posle sajber molera Izgleda kao da ga je krecila pokojna Ejmi Vajnhaus u trenutku najvece krize…Sve otpada, fleke, mrlje. Uzeo pare i odbegao…Alal vera majstore

