Irinej će moliti Putina za pomoć u vezi sa Kosovom!

Patrijarh srpski Irinej služiće zajedno sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom liturgiju u Katedralnom sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi 24. maja, povodom državnog praznika Dana Ćirila i Metodija.

Izvjesno je da će liturgiji i proslavi koja će uslijediti nakon toga prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin, a kako „Alo!“ saznaje, poglavar SPC iskoristiće tu priliku kako bi popričao sa Putinom i iskreno ga zamolio da nam pomogne po pitanju južne srpske pokrajne u ovom teškom momentu za Srpski narod.

“Patrijarh je isplanirao da nakon svete liturgije priđe ruskom predsjedniku i da ga lično moli da nam pomogne sa Kosovom. Reći će mu da zna da ga je predsjednik Aleksandar Vučic nedavno već molio za pomoć i da mu je on obećao da nas neće ostaviti same, ali da, eto, i on želi da ga podsjeti na tu našu rak-ranu i silne pritiske kojima smo po tom pitanju izloženi sa svih strana. Patrijarhu je Kosovo stalno na umu, on lično vjeruje u sve što radi predsjednik i maksimalno ga podržava, ali ga plaše uticaji zapadnih centara moći i njihove namjere i uvjeren je da nam bratska Rusija mnogo može pomoći – rekao je izvor lista iz SPC.

Patrijarh Irinej se sa Putinom vidio i u decembru prošle godine i vodili su veoma srdačan i iskren razgovor. Susreli su se u Putinovoj rezidenciji kada je organizovao prijem za patrijarha Kirila i predvodnike delegacija pravoslavnih crkava koji su boravili u Moskvi zbog učešća u svečanostima povodom stogodišnjice vaspostavljenja patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a među važnijim gostima tada je bio naš patrijarh. Putin je tom prilikom Srbima poslao važnu poruku preko poglavara SPC.

Patrijarh je, između ostalog, Putinu rekao: „Hvala vam što čuvate Srbe i Srbiju”, na šta mu je uz osmeh i izražavajući duboko poštovanje prvi čovek Rusije odgovorio: „Svetosti, mi smo bratske zemlje, tako će biti uvek.“

Ruski patrijarh uputio lično pismo

Inače, ruski patrijarh je Irineju uputio lično pismo u kojem ga je pozvao da 24. maja bude njegov gost na dodjeli nagrade u Kremlju, ali i na svečanosti povodom državnog praznika. Pismo ruskog patrijarha je srpskom patrijarhu u Patrijaršiji svečano uručio predsednik Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda Valerij Arkadjevič Aleksejev, u prisustvu ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina i ministra bez portfelja Nenada Popovića.

(Alo)