Irci poludjeli za hrvatskim patikama

Irska ambasada u Zagrebu pokrenula je pravu maniju za popularnim startasicama kuće Borovo među Ircima samo jednim tvitom.

Riječ je o limitiranoj kolekciji startasica s irskim motivima poput djeteline s četiri lista, a za kojom su Irci potpuno poludjeli, piše Index.hr.

To donekle i ne čudi s obzirom na to da je tvit usljedio na dan svetog Patrika, njihovog zaštitnika.

“Trebam te irske tenisice, možemo li pregovarati?”, “I ja bih jedne, broj 44!”, “Gdje ih mogu nabaviti? Savršene su!”, “Ima li ih još?”, odmah su komentarisali oduševljeni Irci.

Međutim, ostali su razočarani nakon što je stigao odgovor od ambasade da je prva pošiljka startasica već razgrabljena.

We’re looking good now, folks! The first batch of 🇮🇪 #startas shoes are here! A little public diplomacy can go a long way! 😀 #borovo #vukovar @dfatirl @MVEP_hr pic.twitter.com/7CoqzdvSVI

— Embassy of Ireland (@IrlEmbCroatia) March 9, 2018