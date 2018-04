Iranska DJ zvijezda stiže u Banjaluku

Talentovani DJ i producent Iman Habibi iz Irana nastupiće u subotu 7. aprila 2018. godine u banjalučkom klubu Fabrique! Riječ je o muzičaru koji se svojom produkcijom i talentom svrstao u sam vrh svjetske DJ scene.



Kada je riječ o izdavačkim kućama koje su formirale modernu scenu elektronske muzike, postoji nekoliko kvalitetnih etiketa koje su se izdvojile od ostalih. Na samom vrhu te liste nalaze se Knee Deep in Sound, Get Physical, Noir Music i Moda Blacketikete za koje izdaje gost kluba Fabrique, a koji dolazi iz dalekog Irana!

Habischman je prepoznatljiv po karakterističnom stilu koji pravi fuziju emotivnih sint linija i zaraznog gruva. Pete Tong, Nicole Moudaber, John Digweed i brojni drugi giganti industrijeprepoznali su Habischmanov kvalitet, pa su njegove trake podržane na najpoznatijim svjetskim radio emisijama BBC Radio 1, In The Mood i Transition radio show.

Njegova saradnja sa čuvenim Hot Since 82 na traci ‘Leave Me’ osvojila je drugo mjesto Beatportove Deep House liste i doživjela remiks techno legende Dubfire-a. Nakon toga Habischman i Hot Since 82 nastavljaju saradnju koju možete čuti u trakama‘Moan’ i ‘Closure’koje su objavljene na etiketi Knee Deep in Sound!

DJ i producent iz Irana, ovu godinu počeo je brojnim nastupima u svjetski poznatim klubovima, pa se njegovo ime sve češće pominje na klupskoj house sceni.

Osim Habischmana banjalučka publika će 7. aprila imati priliku da čuje i setove Restricted ekipe (Robert S, Ratko Radujković i Level 7) koja će nastupati kao lokalna podrška.

Žurka starta u 22 sata, ulaznice će do 23 sata koštati 7 KM, a nakon toga 10 KM.