Investitori iz Turske najavljuju ulaganja u Brčko

Investitori su stigli u Brčko. Došli su iz turskog industrijskog grada Kajserija, s namjerom da u distriktu grade fabrike. A u planu imaju Ekspo centar, fabriku za reciklažu, solarnu farmu, vjetrenjače. Sve to bi uvjeravaju, donijelo i nova radna mjesta. Najznačjniji projekat je Ekspo centar.

“Tu će se obavljati ozbiljna trgovina. Mislimo da će se ovdje raditi o trgovinskim poslovima vrijednim oko sto miliona evra. To je minimum. Što se tiče drugih projekata, projekat reciklaže zaposlio bi od 160 do 200 radnika.To je investicija koja ima potencijale i do 13 miliona evra”, rekao je Tahir Nursačan, predsjednik UO Privredne zone Kajserija.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta

“Takođe, ja ću narednih dana imati sastanak i sa privrednicima u Srbiji u namjeri da i njih potaknemo na evenutalna ulaganja na prostoru Distrikta Brčko. Dakle, jesmo otovrena sredina, želimo što veći broj stranih investicija, naravno koje će voju aktivnost odvija u skladu sa zakonskim procedurama na prostoru Brčko distrikta i vodeći računa o onome što je esencija Distrikta Brčko”, naglasio je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Prije nego što su se sastali sa predstavnicima Vlade i Skupštine Distrikta, delegacija iz Turske obišla je nekoliko lokacija na području Brčkog, tražeći najpogodinju za njihove projekte.

Jedna od lokacija koju su obišli i koja im je zapala za oko je poznata pijaca Arizona. Tu bi trebao da bude Ekspo centar u kome bi direktno i indirektno bilo zaposleno oko hiljadu ljudi. Kako sazanjemo, gradnja centra trebala bi početi do kraja godine.

Brčaci kažu da bi bilo dobro ako bi se sve obistinilo. Samo, poručuju, da se ne završi kao i ranijih godina po onoj narodnoj – obećanje, ludom radovanje.

“Kako se svašta dešava ja mislim da su to pusta obećanja. A, možda i bude šta. Ne bi bilo loše za građane. Puno svijeta ne radi”.

“Moramo imati veliko srce da prihvatimo i takve programe i planove. Možda se i ispuni želja”, rekli su građani.

Ljuti su bili predstavnici brčanske privredne komore. Kažu na sastanak sa gostima iz Turske nisu bili pozvani,a o svemu su saznali iz medija.

“Na sastanke su pozivani samo određeni privrednici iz Brčko distrikta BiH po spisku koji je poznat samo glavnom koordinatoru Vlade Brčko distrikta. Duboko sam uvjeren da ovakvi istupi pojedinaca, koji koristeći svoju poziciju i službe institucije, nisu od posebne koristi privredi Brčko distrikta”, stoji u saopštenju Prviredne komore Brčko distrikta.

Interesovanje za saradnju sa distriktom Turci su pokazali još prošle godine, učešćem na prvom Biznis forumu, kaže glavni kooordinator brčanske vlade Damir Bulčević. Nada se da predizborna politika te planove neće pokvariti. S druge strane gradonačelnik Siniša Milić poručuje da bilo kakva inostrana uloganja i pokretanje privrednih aktivnosti u distriktu moraju da budu uskladu sa radom privredne komore distrikta i odjeljenja za privredu.