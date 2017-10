Internet kao virtuelna pijaca: Cvjeta prodaja diplomskih i master radova

Internet je postao virtuelna pijaca. U oglasima se nudi sve, od igle do lokomotive, a sve je više stranica sa ponudom diplomskih i master radova. Na studentu je samo da odabere koja cijena odgovara njegovom džepu.



“Povoljno i brzo radimo sve vste seminarskih, diplomskih, master, završnih, magistarskih, doktorskih i završnih radova, eseja i prezentacija za sve fakultete i srednje škole”.

“Obavljamo usluge kvalitetne i stručne izrade svih vrsta radova iz najrazličitijih oblasti. Vaša briga je i naša briga”.

Kakve su cijene i koliko vremena je potrebno da se napiše diplomski rad, raspitala se i naša ekipa:

“- Dobar dan, pročitala sam na internetu da se bavite izradom diplomskih radova, koliko košta?

– Pa do 100 maraka, otprilike, ja radim radove diplomske, ali kažem sve zavisi od težine rada.

– Da li je bitno koja je tema, ili sve radite?

– Napišete mi sve teme, pa možemo zajedno da vidimo kako, koja bi bila najbolja”.

Dok jedni na sve načine pokušavaju da zarade koju marku, drugi bez po muke dođu pred profesora sa tuđim, diplomskim radom. U Uniji studenata, makar pred kamerama, kažu da tom praksom nisu oduševljeni.

“Da li misliš da je sramota ako se neki student odluči da diplomski rad odradi neko drugi i da za to plati? Pa jeste, smatram da to zaista, ukoliko je već došao do kraja svog školovanja, smatram da je potrebno da ostavi neki svoj završni pečat na svoje školovanje na fakultetu”, rekao je Mladen Borojević iz Unije studenata RS.

Postoje studenti koji plaćaju za diplomske, master, a najčešće za seminarske radove, priznaje Mladen, ali tvrdi da su oni u manjini. Što se ne bi reklo po broju onih koji takve usluge nude. Većina onih s kojima smo razgovarali kažu da su zatrpani poslom.