Inspektori utvrdili: Tete bez diplome čuvaju mališane

Zapošljavanje vaspitača bez odgovarajuće stručne spreme najčešća je nepravilnost sa kojom su se susretali inspektori prilikom kontrola vrtića u RS.



Prema podacima Republičke uprave za inspekcijske poslove, u gotovo svakoj drugoj predškolskoj ustanovi koja je prošle godine bila kontrolisana utvrđeni su propusti u radu.

– U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja lani je obavljeno 148 kontrola, a čak u 71 slučaju su utvrđene nepravilnosti. Inspektori su u tim vrtićima naložili otklanjanje propusta, a u dva slučaju izdati su prekršajni nalozi – rekla je portparol uprave Dušanka Makivić.

Osim vaspitača bez odgovarajuće diplome pojedini vrtići su zapošljavali stručne saradnike i ostale radnike bez odgovarajuće stručne spreme.

– Uočeno je i to da radnici u vrtićima nisu obavljali sistematski pregled, vođenje evidencije i dokumentacije nije bilo ažurno, a organi upravljanja i rukovođenja nisu formirani u skladu sa zakonom – istakla je Makivićeva.

Direktorica Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka Jelena Kurtinović tvrdi da u vrtićima koji su pod okriljem ove ustanove rade stručni vaspitači, odnosno oni koji su se striktno školovali za to zanimanje.

– Ne znam kako je u drugim ustanovama, ali u ovom centru ni u kom slučaju ne primamo vaspitače koji nisu stručni. Vodimo brigu o djeci, a ne o kamenju, tako da ne postoji osoba koja bi mogla biti zaposlena u vrtiću, a da nije kvalifikovana za taj posao – naglasila je Kurtinovićeva.

Ona je istakla da problem predstavlja to što još ne postoji jasno definisan pravilnik o bodovanju prilikom prijema vaspitača. Ističe da je ovaj pravilnik trebalo da donese resorno ministarstvo u roku od devet mjeseci nakon stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

– Zakon se primjenjuje već gotovo godinu i po, a pravilnika još nema, pa smo primorani da zapošljavamo vaspitače na osnovu našeg internog pravilnika – istakla je ona.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ističu da podržavaju rad inspekcije kada je riječ pitanju provjera rada predškolskih ustanova, jer im je stalo da najmlađe vaspitava stručan kadar. Dodali su da je Ministarstvo formiralo komisiju koja treba da donese pravilnik o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođa.

Kazne

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u zavisnosti od vrste nepravilnosti, propisuje kazne koje se kreću od 1.000 do 9.000 KM.

– Kazne su definisane u rasponu od 3.000 do 9.000 KM za predškolsku ustanovu, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u predškolskoj ustanovi i od 1.500 KM do 3.000 KM za osnivača predškolske ustanove i osnivača igraonice – rekla je Makivićeva.

