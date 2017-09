Inspektori utvrdili: Naftaši miješaju gorivo sa razređivačima boja i lakova

U prvoj polovini godine inspektori u Srpskoj otkrili su četiri benzinske pumpe koje su prodavale gorivo pomiješano sa baznim uljima i razređivačima boja i lakova.



Na sto kontrola uhvatimo jednog prevaranta, kažu u Insprektoratu, jer u preko 400 kontrola nisu uspjeli ništa da dokažu iako su svjesni da je ta pojava uzela maha.

Kažu da su distributeri dobro organizovani pa oni iz Srpske bazna ulja uvoze preko graničnih prelaza u Federaciji i obrnuto. Samo 16 odsto uvezene robe u Srpsku uvezli su domaći distributeri koji su bili predmet kontrole, dok je ostaloj robi teško ući u trag jer, vjerovatno, dolazi preko entitetske granice.

“Zaticali smo različite situacije na terenu od toga da su subjekti bazna ulja koristili za pogon vlastitih mašina da su ih prometovali drugim licima do toga da smo na benzinskim pumpama utvrđivali višak goriva eurodizela, a manjak baznih ulja iz čega je proizilazilo i postojala je osnovana sumnja da su subjekti vršili miješanje”, rekla je portparol Inspektorata RS Dušanka Makivić.

Miješanje goriva sa baznim uljima prilično se isplati jer se na njih ne plaćaju akcize i putarine koje iznose 55 feninga po litru. Njihov uvoz višestruko premašuje potrebe hemijske industrije, a najdrastičniji rast uvoza bilježi Vajt špirit koji se koristi kao razređivač boja i lakova.

Distributeri nafte predlažu da država, umjesto na gorivo, uvede akcize na ove proizvode i tržište vrati u legalne tokove jer ovako, na sivom tržištu, nestaju milioni. Zbog svega se, u banjalučkom Ideal petrolu žale, na nelojalnu konkurenciju jer je kod distributera koji prodaju mješavinu gorivo drastično jeftinije.

“Gdje god niža cijena pogotovo velika gdje razlika to ili je vajt špirit ili je bazno ulje to je nemoguće da neko radi na negativnoj kalkulaciji. Država to sve dobro zna i ko uvozi to gorivo i vidite da je to veliki gubitak za državu što se tiče cijena. Pogotovo u istočnom dijelu Republike gdje su vrlo niske cijene, tu država gubi jako mnogo”, rekao je vlasnik kompanije “Ideal petrol” Nenad Luburić.

Za utaju poreza zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje, dok enetitetski inspektori mogu izreći kazne do 20.000 maraka zbog nepostojanja dokumentacije o porijeklu robe. U Upravi kažu da suzbijaju ovu pojavu jer podaci pokazuju rast prihoda od akciza na gorivo. Prošle godine proveli su dvije akcije, ali Tužilaštvo, do danas, nije podiglo optužnicu protiv 13 uhapšenih u akciji “Kolt”.