“Inicijativa za Stolac” pozvala građane da izađu na izbore FOTO

Do 11.00 časova glasalo 26 odsto birača u Stocu

Iako su do tada sve informacije ukazivale na to da će Bošnjaci bojkotovati ponovljene izbore, kako se to iznosilo već danima, ipak, dogodio se preokret.

Iz Inicijative za Stolac su potvrdili kako su procijenili da je Centralna izborna komisija BiH prilično dobro nadzirala izborni proces te da su na taj način šanse za malverzacije i krađu u režiji stolackog HDZ-a svedene na minimum.

Inače, šef Misije OSCE-a u BiH Džonatan Mur i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Brus Berton borave danas u Stocu.

Da se ne bi ponovio scenario od 2. oktobra prošle godine, na ulicama Stoca prisutni su i pripadnici Specijalne policije HNK.