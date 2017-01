Indijac proslavio Božić u Banjaluci: Čudno mi je što svi toliko piju

Rušikeš Džadhav (18), student iz Indije, provodi Božić u Banjaluci i oduševljen je srpskim narodnom običajima, u koje se odlično uklopio, mada nema nikakvog iskustva sa alkoholom, pečenjem i oštrom zimom.

Prije tri dana prvi put je vidio snijeg, jer dolazi iz indijske savezne države Maharaštra, gdje vlada blaga monsunska klima.

Ipak, Rušikeš je na minus deset stepeni, na Badnji dan u zoru sa svojim domaćinom išao u šumu da usječe badnjak, a potom su u dvorištu pekli prase.

“Nije mi to teško, naprotiv. Običaji su živopisni, a ljudi otvoreni i prijateljski raspoloženi. Svi me pozdravljaju i nude me hranom i pićem”, kaže Rušikeš.

Dokle seže srpsko gostoprimsvo na banjalučki način, osjetio je kad je kroz naselje Derviši, gdje za Božić gostuje, prolazio okićeni parohijski badnjak, piše EuroBlic.

“Samo sam probao rakiju, da ne uvrijedim domaćine i pristojno rekao ‘no’. Ali, kad su saznali da sam stranac, svi su uglas povikali: ‘ništa NO, moraš probati i moju’… Jedva sam se izvukao”, kaže simpatični nasmijani Indijac.

Rušikeš je student Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru. U Banjaluku je došao u goste kod svog prijatelja, Banjalučanina Pavla Koljančića (19), koji pohađa Koledž ujedinjenog svijeta Mahindra u Indiji.

Prije dolaska u BiH, Rušikeš gotovo da nije jeo meso, a i alkohol je prvi put probao u Banjaluci jer potiče iz hinduističke porodice, gdje su tradicionalno svi vegeterijanci i gdje pijenje alkohola nije društveno prihvaćeno.

Ipak, brzo se navikao na domaće đakonije i najviše voli ćevape, burek, baklavu i pečenu prasetinu. Sviđa mu se i kuvano vino i rakija, ali je sa alkoholom jako oprezan.

“Malo mi je čudno što ljudi u ovoj zemlji toliko piju, ali to je valjda zato što je praznik i što je jako hladno”, kaže taktično mladi Indijac.

Ipak, naučio je da tečno izgovara riječi „pivo“, „vino“ i „rakija“, pa čak i frazu: „majstore, može kafa – rakija“.

Kao vrijedan mladić, Rušikeš je porodici kod koje gostuje, pomagao u pripremama za Božić, te čistio snijeg ispred kuće.

Taj posao mu je bio naročito zabavan, pošto u njegovoj domovini nikad ne pada snijeg.

Mladi Indijac je danas učestvovao u svim obredima, pomolio se pred božićnom svijećom, a potom sa domaćinima iz porodice Milojević – Koljančić lomio česnicu.

Odlomio je komadić u kome je bio novčić, što po narodnom vjerovanju znači da će cijele godine biti srećan. Kao srećnik ima i obavezu da – dok drugi odmaraju, tokom tri dana Božića, hrani stoku. Srećom, njegovi domaćini od stoke imaju samo kućnog ljubimca, mačka Garu, koji se Rušikešu dopao na prvi pogled.

Novčić u česnici podsjetio ga je i na dobroćudne šale, koje u Mostaru prave na račun njegovog imena.

“Drugari mi kažu da moje ime znači da sam veliki potrošač, to jest onaj koji ‘ruši keš’, odnosno uništava novac”, kaže Rušikeš.

Ipak, ova šala nije baš utemeljena, pošto je Rušikeš, kao i većina njegovih sunarodnika, skroman mladić, koji se odgovorno ponaša prema novcu.