Indeks: NATO veliča baltičke naciste VIDEO

NATO je na svojim profilima na društvenim mrežama objavio osmominutni propagandni video, koji opisuju kao “dokumentarnu dramu”, a u kojem se podsjeća na sovjetsku okupaciju Litvanije, Letonije i Estonije. Objavljeni video-snimak veliča bivše pripadnike nacističkog Vafen SS. Britanski istoričar Rori Joumans ocijenio je to kao vrlo “opasan” propagandni potez Alijanse.

U opisu kratkog filma na Jutjubu pod naslovom “Forest Brothers – Fight for the Baltics” (Šumska braća – borba za Baltik), stoji da su poslije Drugog svjetskog rata, “partizani sa svih strana Baltika vodili krvavi gerilski rat protiv okupacionih sovjetskih snaga”, prenosi hrvatski portal Indeks.

U filmu se mogu vidjeti i intervjui s nekim od tih “partizana”, a ističe se i da su današnje specijalne snage baltičkih republika duhovni nasljednici “Šumske braće”.

S obzirom na napetosti između NATO-a i Rusije na tom područuju, nije iznenađujuće što je vojni savez čija je članica i Hrvatska napravio propagandni film koji podsjeća na sovjetsku okupaciju Litvanije, Letonije i Estonije, piše Indeks i dodaje da je prilično problematično to što taj video-snimak slavi bivše pripadnike nacističkog Vafen SS.

Ovaj film, koji je u produkciji NATO-a, “Šumsku braću” predstavlja kao baltičke borce za slobodu od sovjetskog jarma, ali, primjećuje portal, istovremeno propušta da spomene da je većinom bila riječ o bivšim SS-ovcima, koji su pak prethodno radili na istrebljenju svih Jevreja i bili poznati po svojoj, kako se navodi, koljačkoj nemilosrdnosti i nizu počinjenih ratnih zločina.

“Šumsku braću” zapravo su osnovali pripadnici 20. divizije Vafen SS, kojima je Adolf Hitler lično odobrio da ostanu na teritoriji baltičkih republika 1944, kada se iz Litvanije, Letonije i Estonije pred naletom Crvene armije povlačila njemačka vojska.

Portal Indeks navodi da se “u NATO filmiću sve to ne spominje, nego se navodi da su ‘Šumsku braću’ činili bivši vojnici koji su se borili na obje strane i sada su se plašili za svoje živote s obzirom na to da je sovjetska vlada brzo hvatala i eliminisala sve one koji su podržavali ideju nezavisnosti”.

Britanski istoričar Rori Joumans, ekspert za nacizam i NDH o čemu je objavio i više knjiga, za Indeks kaže da je taj propagandni potez NATO-a “opasan”.

“Dobro je poznato da su demokratske države poput Velike Britanije, Kanade i SAD u postratnoj eri prihvatile veliki broj istočnih Evropljana, npr. Letonaca i Ukrajinaca, koji su bili umiješani u kolaboraciju s nacistima i sprovođenje holokausta, jer je zbog početka Hladnog rata njihov antikomunizam odjednom postao koristan. Njihova neprijatna prošlost je zanemarena. Ne možemo da promijenimo istoriju, ali to je vrlo sramno nasljeđe”, rekao je on.

Joumans ističe da se očito ništa nije naučilo iz istorije.

“Slična greška je napravljena u devedesetim godinama prošlog vijeka u postkomunističkoj Evropi, na primjer u vezi sa Jugoslavijom i Mađarskom, kada se smatralo da nečiji antikomunizam ujedno znači i zagovaranje demokratskih i liberalnih vrijednosti, iako to uopšte nije bio slučaj”, smatra Joumans.

To što je NATO objavio video-snimak u slavu “Šumske braće” ekvivaletno je tome kao kada bi taj vojni savez objavio video-snimak u kojem se slave ustaše, naravno pod uslov da je većina njih ostala da se bori nakon 1945. protiv Titovih partizana, umjesto što su masovno i kukavički pobjegli, piše Indeks.