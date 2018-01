Incko za ATV: OHR neće nametati prijedlog Izbornog zakona

Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovoni neće nametati prijedloge Izbornog zakona. O tome ne razmišljamo, poručuje visoki predstavnik Valentin Incko, iako je sve manje vremena za dogovor političkih stranaka u BiH oko prihvatljivih rješenja.



Uključeni smo u traženje najboljeg, kaže Incko, ali završni korak kojim bi nakon dugo vremema OHR pokazao zube, za sada nije u igri.

“Za sada o tome ne razmišljamo. Kod Izbornog zakona, OHR nije vodeći u tom postupku, to je Evropska zajednica i Amerika, mi imamo tamo ekspretnu pomoć, mi dajemo, mi pružamo”, rekao je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

U međuvremenu i dalje traje prava diplomatska ofanziva za izmjene Izbornog zakona. Tročlano Predsjedništvo bi u Briselu za nekoliko dana sa predsjednikom Evropske komisije Žan Klod Junkerom trebalo da porazgovra o Izbornom zakonu. Prije toga, Bakir Izetbegović će sa Aleksandrom Vučićem u posjetu Turskom predsjedniku, gdje će prema zvaničnim najavama biti riječi o odnosu Srba i Bošnjaka.

Još nije poznato hoće li jedna od tema biti i Izborni zakon, a ranije se praznih ruku iz Turske vratila Kolinda Grabar Kitarović, koja je dobila odgovor da je to unutrašnje pitanje BiH. A uplitanje OHR-a i nametanje rješenja bio bi krah, poručuju iz Republike Srpske.

“Ne vidim ulogu OHR-a uopšte, ja vjerujem da su naši partneri Evropska unija, i oni kada budu oslobođeni OHR-a će biti puno kredibilniji, bolji partneri biće sa njima puno lakše razgovrati, ali mislim da je opet na domaćim parterima da se pronađe razumijevanje i pokažu dobru volju”, rekao je predsjednca Vlade RS Željka Cvijanović.

U Parlamentu Bih trenutno je u igri nekoliko prijedloga izmjena izbornog zakona. Međutim, sve su prilike da nijedan neće dobiti podršku, a ako se obistine ta predviđanja, BiH bi krajem godine mogla ući u najdublju političku krizu.

“Postoji definitivno plodno tlo za haos, za situaciju u kojoj neće biti moguće učinkoviti formirati vlast, no mislim da to ipak nikome nije u interesu, neko rješenje će se morati pronaći, ali ako bude ponovo ta situacija u kojoj će međunarodna zajednica morati intervenisati kao što je to bilo prije nekoliko godina to će biti loša poruka”, rekao je novinar Ranko Mavrak.

U BiH se već dugo razgovara o izmjenama Izbornog zakona na način da se zadovolje odluke međunarodnih, ali i Ustavnog suda BiH. Najviše se polemiše oko izbora clanova Predsjedništva BiH , a traga se zajedničkim prijedlog koji bi spriječio da jedan narod drugom bira predstavnike, što je već dugo kamen spoticanja između SDA i HDZ-a.