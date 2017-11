Incko: Referendum o otcjepljenju je crvena linija

Međunarodna zajednica neće dopustiti prekrajanje granica BiH, poručio je visoki predstavnik za Dojče Vele. nakon što je predsjednik Srpske, Milorad Dodik, prošle sedmice, u intervjuu za istu medijsku kuću, nacrtao kartu na kojoj je Srpska ujedinjena sa Srbijom, Valentin Incko poručuje od toga nema ništa.

“To ne bi bilo dobro, to sam rekao, i neće biti dobro. I neće do toga ni doći, jer Međunarodna zajednica to neće dopustiti. Mi imamo svakih šest mjeseci vijeće za implementaciju mira i tamo podržavamo teritorijalnu cjelivotosts BiH”, rekao je Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.

Očigledno neslaganje sa Miloradom Dodikom, navelo je novinarku da Incka pita da li će uskoro koristiti Bonska ovlašćenja. Visoki predstavnik je odmah sabrao da ih je u toku svog mandata upotrebio 40-ak puta, ali o Dodikovoj smjeni, kaže, ne razmišlja.

“Do tog koraka još nije došlo u međunarodnoj zajednici o tome još nismo debatovali barem ne dok sam ja ovdje, možda moji prethodnici, kao gospodin Šrvarc Šiling, ja o tome još nisam imao te ideje”, izjavio je Incko.

Velik dio intervjua Visoki predstavnik je potrošio govoreći o Rusiji. VIše od toga da li Moskva čuva leđa Miloradu Dodiku, pogodilo ga je nadimak “srbofob”, koji su mu, kaže, Rusi prišili nakon prestavljanja posljednjeg izvještaja o stanju u BiH u Savjetu bezbjednosti UN-a.

“Ja sam od 1986. kad je još bio komunizam, ja sam suosnivač pravoslavnog fakulteta u Beogradu, svako ko je dao veći prilog je to, ja sam dobio diplomu od patrijarha Germana da sam ktitor pravoslavnog fakulteta, i da neko meni kaže da sam srbofob, pa to je smiješno2, navodi Visoki predstavnik.

Ipak, koliko god Valentinu Incku bilo smiješno, takav epitet ruske strane nije slučajan, jer su njegovi izvještaji Savjetu Bezbjednosti prepuni stalnih kritika na račun RS. Incko je u intervjuu govorio i o odgovornosti međunarodne zajednice za teško stanje u BiH, kao i o bilansu svog osmogodišnjeg mandata na čelu OHR-a. U to ime se nada da će ostati upamćen kao “čuvar Dejtona”.