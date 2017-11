Incko: Referendum o otcijepljenju Srpske – crvena linija

Do raspada BiH neće doći, poručio je Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, u ekskluzivnom razgovoru za DW. Incko je rekao da do sada nije razmišljao o smjeni Milorada Dodika, predsjednika RS.



Valentin Incko kaže da do secesije Republike Srpske neće doći.

„Međunarodna zajednica ima sve instrumente u svojim rukama. Mi imamo mandat Ujedinjenih nacija i mi to nećemo dopustiti”, rekao je Incko u ekskluzivnom intervjuu za DW.

Incko je pozdravio izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da neće doći do pripajanja Republike Srpske Srbiji. Komentarišući crtanje novih granica od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Incko je rekao da je prekrajanje granica uvijek opasno.

“I ono je završeno. I pogotovo što se mene tiče i mog mandata završeno je za BiH. Unutar BiH možemo svašta da radimo, ali hajde da se takmičimo u tome ko će biti uspješniji”, rekao je on.

Na pitanje da li će uskoro koristiti Bonske ovlasti Incko je rekao: „Situacija neki put nije baš ružičasta ovdje i neki u međunarodnoj zajednici su mišljenja da bi možda bilo opet dobro da se koriste Bonske ovlasti. Međutim to je samo neko sazrijevanje nekog mišljenja, ali nikakve odluke do sada još nije bilo u tom smislu”, rekao je Incko.

On je dodao da će takva odluka možda biti donesena, ali to zavisi od situacije, “da li je to neko veliko kršenje Dejtonskog sporazuma, da li je to nešto drugo, itd. Ali za sada bi to samo bila hipotetička situacija”.

„Veliko kršenje Dejtona bio bi naravno neki referendum o otcjepljenju. To bi bila crvana linija”, rekao je Incko.

Na pitanje što bi u tom slučaju uradio, Incko je rekao: „Ja ću sve učiniti da do toga ne dođe”. Na pitanje što će uraditi ako do toga ipak dođe Incko je rekao: „To je samo teorija. Ako bih imao neki plan, i ove veće države u Vijeću za implementaciju mira, mi to sigurno ne bismo preko televizije objavili”, rekao je Incko za DW.

Na konstataciju da je predsjednik Republike Srpske upravo preko televizije rekao da radi na stvaranju političkog okruženja da do referenduma dođe Incko je rekao: „Radimo konkretno i imamo i nekih rezultata u tom pogledu. Vi znate da je bio u planu referendum o Tužilaštvu i Sudu BiH, i visokom predstavniku i da do toga nije došlo”.

Je li tu intervenisala međunarodna zajednica, upitan je Incko.

„Međunarodna zajednica nije intervenisala. Međutim ona je bila potpuno jasna da bi to bilo antidejtonski”, rekao je Incko dodajući da je na kraju bitan rezultat.

Nema odluke u PIC-u

Kada je riječ o kritikama Rusije na račun njegovog posljednjeg izvještaja o stanju u BiH kojeg je podnio Savjetu bezbjednosti UN-a, te o tome da ga je ruska strana nazvala srbofobom, Incko kaže da je “on tu potpuno relaksiran”.

Incko dodaje kako je smiješno i potpuno suludo optužiti ga za to da je on srbofob.

„I moram nešto reći: Nema loših naroda”, kaže Incko za DW.

Na pitanje da li se Rusi protive korištenju Bonskih ovlasti Incko je rekao: „Rusi kažu da treba imati više dijaloga, konsenzusa, itd. Ja se sa Rusima slažem osim kada smo došli do neke granice kada više ne može taj konsenzus i taj dijalog više nije uspješan.”

Na direktno pitanje da li Rusi sprečavaju eventualnu smjenu Milorada Dodika Incko je rekao da do tog koraka još nije došlo.

“U međunarodnoj zajednici o tome nismo debatirali barem što se tiče mog mandata. Možda moji prethodnici, kao gospodin Švarc-Šiling. Možda je on imao takve ideje. Ja o tome još nisam razmišljao”,

Na pitanje da li je on imao ideju da ga smijeni Incko je rekao: „Važna je odluka u PIC-u. Takve odluke nema”. Hoće li je biti, bilo je pitanje novinarke DW-a, na koje je Incko odgovorio: “Sve je moguće, ali trenutačno do toga nema ništa. Ja znam da mnogi ljudi to priželjkuju, ali u PIC-u se o tome nije razgovaralo nikad, ni početni razgovori nisu bili u toku”, rekao je Incko.

Incko je u intervjuu za DW još govorio o odgovornosti međunarodne zajednice za teško stanje u BiH, kao i o bilansu svog osmogodišnjeg mandata na čelu OHR-a, tj. o tome kakvu će BiH ostaviti kada napusti ovu funkciju.

(Dojče Vele)