Incident na aerodromu: Policajac uboden u vrat

U incidentu na Međunarodnom aerodromu u Flintu u američkoj saveznoj državi Mičigen povrijeđen je jedan policajac, saopšteno je na “Fejsbuk” nalogu aerodroma.

Kako prenose lokalni mediji, policajac je uboden u vrat.

Povrijeđeni policajac je u kritičnom stanju, saopštili su iz policije Mičigena.

The MSP is on scene at Bishop Airport. The officer is in critical condition Please keep the officer in your prayers. The airport is closed pic.twitter.com/QKjaprVObw

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) June 21, 2017