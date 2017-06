Improvizovani bazen na terasi hit na internetu FOTO

Fotografija dječaka na balkonu pretvorenog u improvizovani bazen izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, i sliku su za samo nekoliko sati podijelile hiljade korisnika Tvitera.



Fotografija se prvo pojavila na Tviteru, ali i dalje nije poznato odakle je „kreator bazena“.

Balkon obložen najlonom i napunjen vodom, neki triteraši nazvali su genijalnom idejom, dok su drugi zabrinuti da bi terasa mogla da popusti pod težinom vode i da je svako ko boravi na toj terasi u opasnosti.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm

— kk (@goatinho_) June 18, 2017