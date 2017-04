Imala oralni seks u kolima, pa naletjeli na njenog oca

Djevojka koja se predstavila kao “Muricannn_way” na sajtu “Reddit” opisala je kako je zafrkavanje u kolima sa momkom postalo njena najgora, ali zaista najgora noćna mora.

Ako joj je vjerovati, ona je imala seks u kolima sa momkom, i to oralni, tokom vožnje. A tokom te vožnje oni su naletjeli na njenog oca.

“Danas sam pristala da oživim dragom jednu od fantazija. Moj momak je uvijek maštao o tome da mu pružim oralni seks dok vozi. Dugo sam okljevala oko toga zbog više razloga, kao recimo, šta ako naletimo na rupu, pa mu slučajno ugrizem penis, ili ako doživimo nesreću jer je on zatvorio oči na vrhuncu… Ali, ništa me nije moglo pripremiti na ono što se zaista dogodilo.

Zbog posla sam bila nekoliko nedjellja u inostranstvu, on me pokupio na aerodromu kad sam se vratila. Bili smo oduševljeni što se vidimo, ljubili smo se, grlili, odvezli do grada, šetali, ručali i oko pet popodne krenuli na trosatni put kući.

Prilično smo seksualno aktivan par, nekad imamo seks nekoliko puta dnevno, tako da nam je nekoliko razdvojenosti teško palo.

Krenuli smo na put, slušali muziku, pričali o mom putovanju i onome šta je on radio. Na kraju smo postali jako napaljeni. Mislila sam da možemo da sačekamo, a nakon dva sata on je stavio ruku na moje bedro i spustio je do mog intimnog područja. Da skratim, jedna stvar je vodila drugoj i odlučila sam da ga zadovoljim. Bilo je odlično, njemu je bilo super, meni je bilo super. Bilo je seksi.

Na početku sam mu rekla da pazi kad se mimoilazimo sa automobilima i da mi kaže da stanem. Stvari su išle dalje, postalo mi je svejedno da li će nas neko vidjeti. Onda je sve krenulo po zlu.

Želim ostati anonimna bez odavanja previše detalja, samo želim da kažem da sam došla u grad u kom moj otac rad tri dana nedjeljno. Zaboravila sam da četvrtkom uveče dolazi kući. Nije mi ni palo na pamet da ga pitam da me on odveze, jer sam se ranije dogovorila sa momkom da će on.

Moj momak je počeo da usporava jer smo trebali da skrenemo na put prema mom gradu. Odlučila sam da će svršiti prije nego što dođemo u moj kvart. Zagnjurila sam glavu. Kad je počeo da svršava, čula sam nekog da ga doziva. Auto je stao pored nas. Moj momak je doslovno svršio kad smo čuli taj glas i zastenjao. Čula sam: “Koji k…” i prepoznala glas.

Uspaničarila sam se i skočila, udarila glavom u volan, ugrizla se za jezik i ispljunula spermu. Pogledala sam svog oca kako gleda u mene kroz prozor. Pogledao nas je oboje, okrenuo se i nastavio da vozi.

Odvezli smo se ka stanu mog momka. Odustali smo od ideje da iznenadim roditelje”, opisala je dešavanja ova korisnica.

Na pitanje drugih korisnika je li njen otac ikad spomenuo taj događaj, “Muricannn_way” je odgovorila: “Ne, doslovno nije ništa rekao. Sreli smo se drugi dan, jer nas je mama pozvala na večeru. Bilo je nevjerovatno neprijatno. Iako ništa nije rečeno, mislila sam da i moja mama zna sve”.

