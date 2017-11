Ima nade: Rad se isplati u Tešnju

Opština sa najmanje administracije u BiH, nisu kreditno zaduženi, i uz budžet od 18 miliona maraka broj radnih mjesta posljednjih godina raste.



Prvi put u istoriji tog gradića Tešanj je premašio brojku od 12 hiljada zaposlenih, a u proteklih pet godina otvoreno je tri hiljade radnih mjesta, i to mahom u privredi.

Lokalno udruženje privrednika ima 205 članova i zapošljavaju osam i po hiljada ljudi. Ne čekaju pomoć, sami se bore i zato su tu, kažu privrednici.

“Samo rad. Meni je ovo peti sastanak od jutros. Sada je 10 sati to je formula uspjeha. Nema puno filozofije. Morate da radite, istrajavate i podižete tu ljestvicu. Našu ljudi smo naučili u laganoj varijanti da radimo, ali to više nije dovoljno. Morate biti maksimalno poduzetni, maksimalno ozbiljni i maksimalno tačni. To je nešto što nama fali“, rekao je Edin Jabandžić, predsjednik Udruženja privrednika Tešanj i direktor Mesne industrije “Madi”.

To su odavno shvatili pa danas imaju oko 500 zaposlenih, a samo u ovoj godini otvorili su 80 radnih mjesta. Lokalno stanovništvo uglavnom je odavno na radnim mjestima pa kadar nerijetko i uvoze. Tarik se zbog posla doselio u Tešanj.

“Ja sam ukupno mjesec dana bio na birou za zapošljavanje tako da sam vrlo brzo za naše BH uslove vrlo brzo sam dobio posao. Realno nije puno teško bilo doći do zaposlenja jer firma Madi nudi puno radnih mjesta tehnolozima, veterinarima, svim strukama vezanim za prehrambenu industrju“, rekao je radnik u “Madiju” Tarik Alibegović.

Tešanj proizvodi od salame, tekstila, drveta, auto dijelova. Odnos domaćeg i stranog kapitala je pola-pola, a 80 odsto proizvedenog izvoze u evropske zemlje. Vitalnost im održavaju manji privrednici pa i kada jedan posrne to se ne osjeti. Ulažu u mlade, milion i po proteklih godina otišlo je na stipendiranje, što nije jedini vid pomoći.

“Posljednjih pet do sedam godina smo pomogli osnivanje 45 preduzeća poslovnih subjekata koji su osnovale mlade osobe do 35 godina. Oni su zaposlili 85 osoba. Od 45 pokrenutih biznisa, 40 i danas živi nakon isticanja te podrške koju smo obećali dvije godine“, rekao je načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.

Nema instant rješenja, kaže prvi čovjek opštine. Infrastruktura je njihova prva obaveza, što su odavno shvatili, ali i to da investitori ne žele atmosferu svađe i korupciju.

„Mi smo već davno prije šest, sedam godina uveli elektronski servis u kome svaki predmet koji dođe u opštinu biva skeniran i svaki službenik zna da mora biti odgovoran za svoj predmet. To znači da se u bilo kom trenutku i načelnik ili bilo ko od ovlaštenih službenika može vidjeti šta se radilo s predmetom, je li ostao u ladici, da li je neko pokušavao ucjenjivati investitora“, rekao je Huskić.

Nekad im je bilo dovoljno samo zemljište, danas ulagači traže, vodu, jaku struju, obdanište, prevoz, ekološke standarde. Zato, kažu lokalne vlasti, kasno liježu, mnogo rade i grade ambijent povjerenja.

Titulom privrednog čuda u Tešnju se diče, ali svjesni su koja je to obaveza jer su visoko podigli ljestvicu. Činjenica da je prije koju godinu svaki deseti novozaposleni u Fedraciji bio iz Tešnja, svaki 17. šleper izvezene robe takođe, a svaki peti stanovnik tog gradića preduzetnik svakako je za ponos.