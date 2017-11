Ima nade: Posao ih udružio

Šiju, pčelare, uzgajaju ljekovito bilje, povrće u plastenicima, neke i sve to odjednom. A to im je i bio cilj, da se žene na selu udruže radi posla. Počele su prije šest godina,kao neformalna grupa, a prvi projekat udruženja žena „Ruka“ iz Kaloševića kod Tešnja bio je uzgoj ljekovitog bilja.

Danas imaju sušaru i siguran plasman.

“Nakon te završene obuke gdje bila eksperimentalna parcela od jednog dunuma mi smo poželjele da malo se proširimo, radimo to na većim parcelama, pokazala se potreba za sušarom tad je zahvaljujući organizaciji Žene za žene iz Sarajeva one su raspisale projekat i došle su dvije sušare. Mi uzgajamo ljekovoito bilje na 20 dinuma, imamo sušaru imamo zagarantovan otkup što je danas rijetkost, naš otkup je Prirodno bilje iz Banjaluke”, rekla je presjednica Udruženja „Ruka“ Kalošević.

Pet godina sa njima sarađuje i Senida Begović. U sezoni se kaže dnevno radi pet sati, ali se ne žali. Nije zaposlena, pa na taj način puni kućni budžet.

“Četiri dunuma parcelu imam na njoj uzgajamo, proljeće počinje sad idu pripreme jesenske što vadimo biljke pa ponovo u zemlju vraćamo tako da u ljeti to beremo. Imamo neven menta matičnjak, bosiljak”, kaže Senida Begović.

Ljekobilje i med idu, kažu žene, jedno s drugim, pa im je sljedeći korak bio uzgoj pčela. Uslijedila je jednogodišnja obuka, stigla oprema. I tu su bile uspješne pa danas imaju 20 sanduka pčela. Isto toliko je i stalnih članica udruženja, koje rade kao pčele i prolaze obuke kroz svaki projekat.

“Svaki posao se isplati što god se radi ima neka dobit. Ko god hoće radit ima vremena može se posvetiti bilo čemu jer svaka žena koja je domaćica ona mora se i u drugim stvarima pronać”, rekla je Amira Bujčinović.

A žene iz „Ruke“ u svemu se pronalaze i za sve nalaze vremena. Na volji i radu bi im pozavidjeli i mlađi, kažu neki od njihovih predavača.

“Iznenađen sam kako su aktivne rade zalažu se takmičarski duh svaka čast za svaku pohvalu. Mogu se rame uz rame s mladim”, rekao je predavač na projektu šivenja Mustafa Mulabećirović.

Trenutno se obučavaju za šivanje i krojenje. Kroz projekat su nabavile pet industrijskih mašina i hrabro gaze. Ako to jednoj od njih obezvijedi posao, ili sašiveno unovče, za njih je dovoljno. Same ništa ne mogu, ali udružene kažu mogu sve. Uz sve nabrojano u šest godina su pokrenule i postupak brendiranja svog pekmeza od jabuke, izradile mnoštvo suvenira, otišle na brojne manifestacije, a mnoge i same organizovale.