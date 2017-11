Ima nade: Džaja ne odustaje

Jedan skok u more mladom Trebinjcu je promijenio život. Povreda vratnog pršljena i trenutna paraliza nogu i ruku prikovali su Danijela Pudara za krevet i kolica. Džaja nikada nije odustao.



U borbi za povratak u normalan život uvijek je bio okružen svojim drugarima. Ovoga puta, upravo drugari su se izborili za specijalizovano vozilo koje će Danijelu mnogo značiti.

“Značiće puno zato što će mi omogućiti neki spektar kretanja koji je do sada bio po prilično skučen jer sam zavisio od prijatelja koji su do sada inprovizovali taj način prevoza. Moći ću da idem olakšano na terapije i rehabilitaciju u Dubrovniku. Odlazak do bolnice će biti puno lakši kao i kretanje po gradu”, rekao je Danijel Pudar.

Borba za auto sa rampom nije bila laka kažu Džajini prijatelji. Na sve načine su se snalazili jer su imali jasne ciljeve, olakšati Danijelu kretanje i vratiti ga u društvo i na njihova, omiljena mjesta.

“Zadnjih pola godine smo na ovome radili da mu olakšamo, da ga stavimo u vozilo da ga dovedemo do kafića u kome je on radio da popije kafu, piće sa svojim starim prijateljima”, kaže Danijelov drug Marko Ružić.

“Ova organizacija građana je zajedno sa ljudima dobre volje iz grada, njegovim prijateljima, gradskom upravom i auto-kućom Šestovac iz Bileće odlučila se za nabavku jednog vozila za osobe sa posebnim potrebama koje će njemu mnogo značiti i da mu pomogne da unaprijedi njegov život”, rekao je Danijel Rašević iz Udruženja “Napredna Hecergovina”.

Auto će smanjiti i troškove puta do Džajinog ozdravljenja. Samo je odlazak na terapije u Dubrovnik sanitetskim vozilom koštao oko 250 maraka. Danijel kaže da ga rado i pozajmi svima kojima je potreban.

“Svi oni kojima je ovakva pomoć potrebna a ne mogu sebi da je priušte i obezbjede neka se jave na bilo koji način. Ustupićemo im vozilo kada god bude potrebno”, rekao je Pudar.

Trebinjac Danijel Pudar je prije tri godine, pri skoku u more zadobio teške povrede i frakturu vratnog pršljena. Od tada traje njegova borba za ozdravljenje. Borba u kojoj nije bio sam. Nije mali broj humanitarnih koncerata i utakmica koje su Danijelovi prijatelji organizovali samo da mu pomognu.