Ima li zainteresovanih za učenje kineskog jezika u Srpskoj?

Ši Šao Šin, u Banjaluci svi zovu Siniša. Ovdje živi već 15 godina i kaže da se dobro namučio dok je naučio srpski.

Tek nakon četiri godine uspio je da, bez većih problema, komunicira sa Banjalučanima. Ideja da se kod nas uči kineski njemu je odlična, ali kaže da nam neće biti nimalo lako.

“Kineski i srpski su vrlo različiti jezici. Naš jezik ima slova za čitanje i slova za pisanje. Ta slova za čitanje su vrlo slična. Ima dosta vaših ljudi koji su naučili većinu kineskog jezika i dobro pričaju. Pisanje je malo teže”, rekao je Šin.

Nije problem, snaći ćemo se nekako, kažu osnovci sa kojima smo razgovarali. Osmašica Sara kaže da bi rado na kineski.

“Iz mog razreda nas 20 je bilo zainteresovano jer to je jezik sa kojim se mi ne susrećemo svaki dan, tako da mislim da će biti zanimljivo i da ćemo ga učiti”, rekla je Sara Malbašić iz Banjaluke.

Egzotični jezici nam nisu bliski i teško nam se prelamaju preko jezika, kažu stručnjaci. Pismo, odnosno pisanje, je poseban problem.

“Kinezi koriste kanđi, s tim što kineski kao zvaničan jezik , računa se kao kineski ali se on razlikuje od kantona do kantona, tako da jako puno dijalekata koji se u osnovi dosta razlikuju. U suštini kanđi kao kanđi, svaki znak ima određeno značenje. Značenje je isto od mjesta do mjesta, od kantona do kantona , ali mislim da se njihov način izgogvaranja razlikuje i da u tome prije svega , leži težina samog kineskog jezika”, rekla je Ivana Petričević, diplomirani filolog japanskog jezika i književnosti.

Da li ćemo u školama dobiti novi jezik, trebalo bi da se zna uskoro. U školama će biti sprovedene ankete, pa ako bude dovoljno zainteresovanih, na kineski će, za početak, ko bude htio. A ako baš postane popularan, u resoru prosvjete kažu da će razmisliti i o tome da ga uvedu kao drugi strani jezik.