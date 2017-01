Ima li Vlada RS novac za vakcine protiv bolesti plavog jezika?

Prije pola godine Gojko Pejović iz Jošanice kod Foče imao je 210 ovaca. Bolest plavog jezika pred zimu je pokosila četvrtinu stada. Ostalo je još zaraženih pa su vlasti obećale vakcinisanje.



“Bili smo dolje na sastanku, obećali su nam vakcine na proljeće, za soj, sve ovce i janjce. Ja ne znam dokle je to došlo, dokle je to stalo, đe je stalo”, rekao je Gojko.

To očigledno ne zna ni ministar poljoprivrede. Gdje će nabaviti vakcine protiv bolesti plavog jezika, glavno je pitanje koje ovih dana postavlja sebi i saradnicima. Problem su finansije. Ministar kaže da imaju računicu ali ne otkriva na koji način planira da nabavi novac.

“Mi smo utvrdili da bi trebalo ukupno negdje oko milion i šesto hiljada maraka sredstava”, rekao je ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS Stevo Mirjanić.

Stručnjaci tvrde – ministru će trebati puno više novca. Kažu da bi potrebna doza Srpsku koštala oko osam miliona maraka. Situacija nije ozbiljna samo u Foči: lani je utvrdjeno da se od 65 opština bolest pojavila u čak četrdeset. Novi podaci sa terena očekuju se krajem zime.

“Finansijske procjene su tako govorile da vakcinacija koja bi trebalo da se obavi i na ovcama i na govedima bi mogla da košta toliko koliko ste vi rekli ali to podrazumjeva dvokratnu vakcinaciju. Zato što, poslije jedne vakcinacije mora se ponoviti još jednom, izvršiti revakcinacija u periodu od 21 do 28 dana nakon prve vakcinacije”, rekao je direktor Veterinarskog instituta “Dr Vaso Butozan” Željko Sladojević.

Pošto su procjene da u Srpskoj ima između 350 i 400 hiljada zaraženih ovaca i koza, plus oko 80 hiljada goveda, Republika Srpska bi trebalo da nabavi 960 hiljada vakcina. Kad se to sve pomnoži sa dva i uračunaju dodatni troškovi plus nezvanična procjena da jedna vakcina košta šest maraka – jasno je da računica ministra ne pije vode.

“U cijenu vakcine uvoznik uračunava i maržu plaćaju se i carine na vakcinu. Vakcina se mora registrovati, biti odobrena od Ministarstva poljoprivrede, i to nosi određene troškove – i rad veterinarske službe koja mora da odradi vakcinaciju”, rekao je Sladojević.

“Mi sada imamo namjeru da nabavimo. Mi imamo namjeru da vakcinišemo, ali situacija će pokazati u kom će to obimu biti i kad će biti”, rekao je Mirjanić.

U pismenom odgovoru Ministarsvo poljoprivrede odgovornost prebacuje na Kancelariju za veterinarstvo. Tamo – bez odgovora na naša pitanja. U Vladi Srpske samo kažu da bi vakcine mogle da stignu i kao donacija a da li će biti donatora znaće se za dva dana na zajedničkom sastanku predstavnika ministarstava Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.