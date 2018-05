Ilić i Karan pred Anketnim odborom zbog slučaja Davida Dragičevića

Direktor Zavoda za sudsku medicinu, Željko Karan, i načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet u MUP-u RS, Darko Ilić, prvi su koji su sjeli pred članove skupštinskog Anketnog odbora.

Ukupno četiri sata odgovarali su na više desetina pitanja o slučaju smrti Davida Dragičevića, koja su im postavljali poslanici, ali i dva člana grupe “Pravda za Davida”.

Željko Karan je, odgovarajući na pitanje Milanka Mihajice, kako kaže, htio da razjasni dilemu. Tvrdi da je konferenciji od 26. marta, u javnost otišla pogrešna slika. Poručuje da lično nikada nije rekao, niti napisao u svom nalazu, da je smrt Davida Dragičevića bila zadesna.

” A onda je uslijedilo pitanje kako je ta smrt okvalifikovana. Ja rekoh nije nikako. Što se mene tiče, nije nikako. Ja nigdje nisam napisao to je zades, to je samoubistvo, to je ubistvo. Ja to nigdje nisam napisao, jer ja to ne znam. A kako je drugi kvalifikuju, ja ne znam i savršeno me ne zanima”, izjavio je Željko Karan, direktor Zavoda za sudsku medicinu RS.

Karan kaže da su analize urina koje je uradio okvirne, da u BiH ne postoji laboratorija koja bi tačno utvrdila sastav krvi i urina, i da se, kao što zna i policija i tužilaštvo, taj nalaz ne može koristiti kao dokaz. Na pitanje zamjenika predsjednika Anketnog odbora, Drage Kalabića, da li smatra da je ispoštovao sve procedure, Karan nema dilemu.

“Ja tvrdim da sam iz ovog slučaja izvukao teorijski maksimum koji se može izvući, u uslovima, vremenu i okolnostima u kojima mi živimo i radimo” izjavio je Karan.

Karan tvrdi da obdukcioni nalaz nije bio gotov u trenutku kada je organizovana pres konferencija. Kaže da ga je, neposredno prije toga, nazvao načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet, i pitao ga da na konferenciji priča o povredama stradalog Davida Dragičevića. Darko Ilić takođe poručuje da je njegova uprava ispoštovala sve procedure. Branislav Borenović, pitao je Darka Ilića kako je David Dragičević izgubio život, jer nedostaje ključni momenat tih nekoliko metara prije nego što je završio u Crkvenoj.

“Za mnoge zadesne smrti ne možemo dati odgovor kako su se one desile, ali ona može biti samoubilačkog karaktera, može biti zadesnog karaktera, može biti i ubilačkog karaktera ako ima bilo kakvih drugih indicija koje na to ukazuju. Međutim u konkretnom slučaju a sa obzirom da nemamo ni dokaz da se radi o samoubistvu policija uvijek u svojim izvještajima kada nema takav dokaz, a nema ni indicija da je izvršeno ubistvo, koristi termin zadesna smrt”, rekao je ilić.

Ilić poručuje da su, u slučaju smrti Davida Dragičevića, nadležne institucije podlegle pritisku javnosti.

“MUP, prvo ću krenuti od institucije u kojoj ja radim, je podlegao pritisku javnosti. Najviše se to manifestovalo onda kada je odlučeno da se predmet prebaci iz Uprave za organizovani i teški kriminalitet Upravi kriminalističke policije”, kaže Ilić.

“Nakon 21 godine rada, uz puno uvažavanje, doživio sam da oštećeni kaže, citiram, ‘ti nećeš raditi predmet i neće raditi tvoja uprava, nego ćeš ti raditi predmet i radiće tvoja uprava'”, izjavio je Ilić.

Članovi Anketnog odbora pitali su i da li je neko od nadležnih organa i institucija uticao na Karana i Ilića. Obojica su to negirali. Obojica su i, za sliku koja je stvorena u javnosti, dobrim dijelom okrivili pogrešnu interpretacviju medija. Poslanici su konstatovali da, iz dosadašnje istrage, i dalje ostaje nejasno kako je tačno stradao David Dragičević. Zato će, kako su poručili, Anketni odbor ispitivati rukovodioce još nekih institucija.