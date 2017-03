Igrica napravljena u Srbiji postala hit u svijetu

Prodaja igara i to samo za PC prošle godine je donijela zaradu od 36 milijardi dolara. Kada se na to doda online igranje i sve konzole, jasno je da je ovo tržište koje i bukvalno nema limit.

Srbiji pripada tek malo parče kolača, ali nakon uspjeha igre “Ghost Recon: Wildlands” situacija ide na bolje.

Naime, grupa programera iz Srbije, kao dio Ubisoft studija u Beogradu, posljednjih godinu i po dana radila je na PC verziji naslova “Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”, jednog od najvećih AAA brendova u kompaniji Ubisoft. Njihov tim, koji inače radi iz sjedišta u Beogradu, trenutno broji 20 članova. Ono što obećava je to da ova priznata kompanija planira da poveća broj ljudi u Srbiji koji inače već rade na novom naslovu.

“Imamo velike planove za razvoj studija u Srbiji, koji već sad nudi kompetitivne uslove radi i zapošljava vrhunske programere, digitalne i grafičke umjetnike i animatore”, kažu iz Ubisofta.

Inače, “Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands” je akciono-avanturistička igra. To je vojna pucačina koju od početka do kraja može da igra do četiri igrača, bilo u timu ili individualno. Igrači imaju potpunu slobodu izbora kako bi ostvarili svoju misiju na način na koji to žele dok okolina reaguje na njihove akcije. Svaki izbor ima svoju posljedicu, a igrači moraju da improvizuju ili prilagode svoje planove kako bi uspješno završili svaku misiju.

