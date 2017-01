Igrači Barse ugostili dječaka iz BiH oboljelog od leukemije FOTO

Devetogodišnjem Davudu Džafiću iz Srebrenika, nakon godina borbe sa leukemijom, je ispunjena velika želja – da upozna igrače Barselona.

Prije dva dana imao je priliku da vidi zvijezde ovog kluba, između ostalih, Lionela Mesija, Nejmara, Ivana Rakitića, Ardu Turana, Andresa Inijestu i ostale. Davud je sa šest godina obolio od leukemije. Nakon godina borbe uspio je pobijediti ovu opaku bolest.

Veliki je navijač Barselone i želja mu je bila da upozna svoje fudbalske idole. Prije dva dana mu je, zahvaljujući dobrim ljudima, ispunjena velika želja. Katalonski Crveni krst, kancelarija Kluba za članove s posebnim potrebama (OAE) i fondacija Barselone su pomogli Davudu da upozna igrače “katalonskog diva”.

Ekipa Anadolije dočekala je na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu Davuda i njegovog oca Halida nakon povratka iz Barselone. Sa šalom katalonskog diva oko vrata i dresom s potpisima igrača nije skidao osmijeh s lica. Sedam dana je bio u Barseloni, obilazio grad, ali i posjetio fudbalske zvijezde tokom njihovog treninga.

“Upoznao sam sve igrače. Slikao sam se s Nejmarom i Mesijem. To mi je bila želja. Dobio sam mnogo poklona, šal, kapu, dres s potpisima… Omiljeni igrač mi je Mesi”, ispričao je ovaj hrabri dječak.

Kroz osmijeh kaže da je sada dobro i da je sretan što je upoznao igrače Barse.

“Sretan sam što sam upoznao sve igrače. Barselonu gledam od treće godine. I ja igram fudbal s prijateljima”, rekao je Davud.

Otac Halid je kazao da su u organizaciji katalonskog Crvenog krsta i Barselone pozvani u taj grad da budu gosti. Riječ je o organizaciji koja djeluje u cijelom svijetu, a u sklopu koje omoguće djeci da dođu na utakmice ili treninge kluba i upoznaju svoje fudbalske idole.

“Dok smo bili u bolnici na Jezeru u Sarajevu došla je Jasmina Fajkić. Upoznala je Davuda i kada je došao poziv iz Barselone ona se sjetila njega. Nazvala nas je i pitala da li bi Davud želio da ide u Barselonu, na utakmicu. Pitali smo ga i on je bio za. Davud je imao tu čast da bude direktno sa svim igračima Barselone. Oni su svi prolazili pored njega jer su dolazili na trening. Zastajali su i slikali se. Posebno je zastao Nejmar i Mesi koji su proveli malo vremena s Davudom. On me iznenadio jer sam vidio osmijeh koji ja ne poznajem. Bio je presretan, nije mogao da vjeruje da će biti tako blizi Mesija i Nejmara”, ispričao je Halid.

Kako je kazao, Ivan Rakitić je izrazio želju da se vidi s njima poslije treninga, ali nisu imali više vremena. Davud se, istakao je Halid, izborio s leukemijom. “Razbolio se sa šest godina, imao je godinu intenzivnog liječenja u Sarajevu”, dodao je Halid.

Veliku ulogu u svemu tome imali su direktor Crvenog krsta Enrik Morist, Albert Alvarez i Karles Godia, Pilar Žinovar, jedan od direktora kluba, potpredsjednik Žordi Kardoner, Kenan Terzić, mladić iz BiH koji vodi projekat “T’acompanyem” za pomoć osobama s posebnim potrebama.